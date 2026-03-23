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Blu Radio  / Nación  / El momento en que cae el avión Hércules accidentado en Puerto Leguízamo, Putumayo

El momento en que cae el avión Hércules accidentado en Puerto Leguízamo, Putumayo

57 de los heridos, varios de los cuales han sido evacuados con ayuda de la comunidad, son atendido en el mismo municipio de Puerto Leguízamo.

Momento de caída de avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo.
Momento de caída de avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo.
Foto: captura de pantalla video somunistrado.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 23 de mar, 2026

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