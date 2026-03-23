El momento en que cae el avión Hércules accidentado en Puerto Leguízamo, Putumayo

En un video aficionado quedó captado el momento exacto en el que un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se precipitó a tierra solo instantes después de haber despegado del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo.

De acuerdo con el reporte de las diferentes autoridades que atiendes la emergencia, ya son 67 personas recuperadas de la zona del siniestro. La mayoría de ellas serían trasladadas a centros de salud en Bogotá, donde adempás ya se instaló un Puesto de Mando Unificado en el que hará presencia el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Se conoce también que inicialmente, 57 de las víctimas del siniestro, son atendidas en Puerto Leguízamo.

Cabe recordar que el hecho se presentó cuando la aeronave, que había despegado desde el aeropuerto Caucayá, se precipitó a tierra apenas un minuto después del despegue, a unos 3 kilómetros del perímetro urbano. Testigos reportaron una fuerte explosión seguida de una columna de humo y fuego, evidenciada en múltiples videos difundidos en redes sociales, donde se observa el avión completamente destruido.

Tras conocerse el accidente de la aeronave, el secretario de Gobierno del municipio de Puerto Leguízamo pidió, en diálogo con Noticias Caracol en Vivo, "que miren el aeropuerto de Leguízamo y sus condiciones" asegurando, de paso, que "tiene que tener el alargamiento de la pista".



Petro sobre accidente en Putumayo

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X y también luego de conocer el siniestro, exigió acelerar la modernización de las Fuerzas Militares, asegurando de paso que no dará "más tiempo", entre otras cosas, debido a que "es la vida de los jóvenes la que se pone en juego".