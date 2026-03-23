Lo que se sabe del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea en Putumayo

Una grave tragedia aérea enluta al país tras el accidente de una aeronave tipo Hércules de la Fuerza Aérea que transportaba tropas del Ejército, ocurrido en la mañana de este lunes en Puerto Leguízamo, Putumayo.

El hecho se presentó cuando la aeronave, que había despegado desde el aeropuerto Caucayá, se precipitó a tierra apenas un minuto después del despegue, a unos 3 kilómetros del perímetro urbano. Testigos reportaron una fuerte explosión seguida de una columna de humo y fuego, evidenciada en múltiples videos difundidos en redes sociales, donde se observa el avión completamente destruido.

De manera inmediata, habitantes de la zona y miembros de la Fuerza Pública acudieron al lugar del siniestro, movilizándose incluso en motocicletas por vías destapadas para prestar los primeros auxilios a los heridos. Según informó Carlos Arbey Cleves, secretario de Gobierno del municipio, en la aeronave viajaban 114 militares, de los cuales al menos 50 fueron auxiliados y trasladados inicialmente al hospital local, varios de ellos en estado grave.

Según fuentes, varios de los heridos están siendo trasladados directamente al Hospital Militar en Bogotá, mientras que otros pacientes atendidos en la sala de urgencias del Hospital María Inmaculada serían remitidos a centros asistenciales en Caquetá, Neiva y otros municipios del Putumayo, debido a la complejidad de sus lesiones.



En la atención de la emergencia participan organismos de socorro, la Armada, el Ejército y la Policía, quienes trabajan intensamente en las labores de rescate, atención médica y control de la zona.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lamentó lo ocurrido a través de su cuenta en X, confirmando que se trató de un “trágico accidente” durante el despegue. Indicó, además, que aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro, y que ya se activaron todos los protocolos de atención e investigación.