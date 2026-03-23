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Blu Radio  / Nación  / Lo que se sabe del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea en Putumayo

Lo que se sabe del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea en Putumayo

El hecho se presentó cuando la aeronave, que había despegado desde el aeropuerto Caucayá, se precipitó a tierra a unos 3 kilómetros del perímetro urbano.

Autoridades confirman la cifra de soldados que iban en avión Hércules accidentado en Putumayo
Autoridades confirman la cifra de soldados que iban en avión Hércules accidentado en Putumayo
Foto: suministrada.
Por: Jairo Figueroa
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Actualizado: 23 de mar, 2026

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