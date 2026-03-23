Se conocen los videos del accidente del avión Hércules de las Fuerzas Militares en Putumayo

Se difundieron los primeros videos del accidente del avión Hércules de las Fuerzas Militares en Puerto Leguízamo, Putumayo, que llevaba 110 soldados. Hasta ahora, al menos 20 militares han sido rescatados.

En los diferentes videos conocidos posterior a la caída del avión, se observa, primero, cómo un camión cargado de militares llega a la zona donde hacen presencia, además, decenas de curiosos. En otra pieza audiovisual se aprecia, mientras tanto, los momentos en el que esos mismos militares se desplazan, unos en moto y otros corriendo, por un camino angosto y sin pavimentar, al lugar exacto de la zona. También se alcanza a ver algunos paramédicos con camillas llegando a la zona.

En otro video, de menos de 15 segundos de duración, se aprecia el estado en el que quedó el avión Hércules accidentado y cómo este es consumido por las llamas.