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Blu Radio  / Nación  / Se conocen los videos del accidente del avión Hércules de las Fuerzas Militares en Putumayo

Se conocen los videos del accidente del avión Hércules de las Fuerzas Militares en Putumayo

La aeronave transportaba 110 soldados de los cuales, hasta el momentos, al menos 20 han sido rescatados.

Autoridades confirman la cifra de soldados que iban en avión Hércules accidentado en Putumayo
Autoridades confirman la cifra de soldados que iban en avión Hércules accidentado en Putumayo
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de mar, 2026

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