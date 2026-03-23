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Blu Radio  / Nación  / Tragedia en Putumayo: cae avión Hércules de las Fuerzas Militares en Puerto Leguízamo

Tragedia en Putumayo: cae avión Hércules de las Fuerzas Militares en Puerto Leguízamo

La Armada Nacional y las Fuerzas Militares de Colombia monitorean la situación y se mantienen en coordinación con los organismos de socorro de la región.

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