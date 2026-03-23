Tragedia en Putumayo: cae avión Hércules de las Fuerzas Militares en Puerto Leguízamo

En Puerto Leguízamo, Putumayo, se registró la caída de un avión de apoyo de las Fuerzas Militares, identificado como un Hércules, en la mañana de este lunes festivo 23 de marzo.

Hasta el momento, las autoridades locales y militares se encuentran recopilando información preliminar sobre el accidente, mientras se espera un pronunciamiento oficial que confirme las circunstancias del hecho y el número de personas a bordo. Las causas del siniestro aún no han sido esclarecidas.

La Armada Nacional y las Fuerzas Militares de Colombia monitorean la situación y se mantienen en coordinación con los organismos de socorro de la región.



La aeronave transportaba transportaba a 110 soldados de las Fuerzas Militares. Según el reporte preliminar de las autoridades, al menos 20 uniformados han sido rescatados con vida.

El accidente ocurrió aproximadamente a 3 kilómetros del casco urbano, tras el despegue de la aeronave de apoyo militar.

En sus redes sociales el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio un mensaje sobre la situación: "Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro", confirmó.

Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública.



Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 23, 2026