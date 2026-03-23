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Blu Radio  / Nación  / Autoridades confirman la cifra de soldados que iban en avión Hércules accidentado en Putumayo

Autoridades confirman la cifra de soldados que iban en avión Hércules accidentado en Putumayo

El accidente ocurrió aproximadamente a 3 kilómetros del casco urbano, tras el despegue de la aeronave de apoyo militar.

Autoridades confirman la cifra de soldados que iban en avión Hércules accidentado en Putumayo
Autoridades confirman la cifra de soldados que iban en avión Hércules accidentado en Putumayo
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 23 de mar, 2026

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