Autoridades confirman la cifra de soldados que iban en avión Hércules accidentado en Putumayo

Un avión militar tipo Hércules que transportaba a 110 soldados de las Fuerzas Militares se accidentó este lunes cerca de Puerto Leguízamo, Putumayo, mientras se dirigía a Puerto Asís.

Según el reporte preliminar de las autoridades, al menos 20 uniformados han sido rescatados con vida.

El accidente ocurrió aproximadamente a 3 kilómetros del casco urbano, tras el despegue de la aeronave de apoyo militar. Hasta el momento, las autoridades mantienen el perímetro de seguridad y coordinan las labores de rescate y atención médica para los posibles heridos.

La emergencia continúa y se espera que en las próximas horas el Ejército Nacional entregue un informe oficial con el número de víctimas, heridos y las causas iniciales del accidente. Las operaciones de búsqueda se han intensificado con el apoyo de equipos especializados en la región.



"Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro", confirmó en sus redes sociales el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

"Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente. Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial", añadió el ministro.