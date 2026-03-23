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Blu Radio  / Nación  / Durante gobierno Petro se han registrado 12 accidentes de aeronaves militares, denuncia Congreso

Durante gobierno Petro se han registrado 12 accidentes de aeronaves militares, denuncia Congreso

Desde el legislativo ponen en duda las condiciones de la flota militar al cuestionar si las aeronaves están recibiendo el mantenimiento adecuado y piden claridad en la investigación.

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