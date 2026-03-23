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Blu Radio  / Nación  / Alcalde de Puerto Leguízamo sobre el aeropuerto tras accidente del Hércules: “Muchas deficiencias”

Alcalde de Puerto Leguízamo sobre el aeropuerto tras accidente del Hércules: “Muchas deficiencias”

El alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, lanzó una alerta sobre las condiciones del aeropuerto del municipio, señalando que presenta serias deficiencias estructurales.

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