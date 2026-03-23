Alcalde de Puerto Leguízamo sobre el aeropuerto tras accidente del Hércules: “Muchas deficiencias”

Al menos ocho personas murieron y 83 resultaron heridas, 14 de ellas en estado crítico, luego del accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), ocurrido este lunes en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. La aeronave transportaba a 125 personas al momento del siniestro.

De acuerdo con información preliminar de la Gobernación, el hecho se registró hacia las 9:50 de la mañana, cuando el avión FAC 1016, que cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, se precipitó a tierra y posteriormente se incendió, pocos minutos después de despegar. Las causas del accidente aún son materia de investigación.

Según el portal especializado SA Defensa, el avión tenía 43 años de servicio: fue incorporado en 1983 a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y transferido en 2020 a la Fuerza Aérea Colombiana.

Autoridades confirman la cifra de soldados que iban en avión Hércules accidentado en Putumayo Foto: suministrada.

Por su parte, la FAC desplegó un plan de evacuación que incluyó el envío de un avión ambulancia y otras aeronaves con capacidad para el traslado masivo de heridos, entre ellas otro C-130 con 50 camillas y un Casa 295 con 24 camillas.



En medio de la emergencia, el alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, lanzó una alerta sobre las condiciones del aeropuerto del municipio, señalando que presenta serias deficiencias estructurales.

“El aeropuerto del municipio de Leguízamo tiene unas condiciones particulares, tiene muchas deficiencias. Creemos que la pista es muy corta. No puedo decir que por eso haya sucedido el accidente, pero sí nos hace un llamado a la reflexión para que, entre las autoridades, el Gobierno nacional y la Aeronáutica Civil, se pueda organizar mucho mejor”, afirmó el mandatario en diálogo con Blu Radio.

El alcalde también advirtió que la terminal aérea es operada directamente por la administración municipal, lo que limita su capacidad técnica y financiera para garantizar su adecuado mantenimiento.

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“Ese aeropuerto es operado directamente por nosotros. No tenemos la idoneidad ni los recursos para hacer el mantenimiento y el sostenimiento”, agregó.