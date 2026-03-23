Son 67 heridos por accidente de avión militar Hércules en Putumayo, confirma gobernador

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba a decenas soldados se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), informo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

"Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública", manifestó el ministro en su cuenta de X.

El jefe de la cartera de Defensa agregó que unidades militares ya se encuentran en el lugar del accidente y que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente para esclarecer las causas del siniestro.

"Aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro", agregó el ministro, aunque medios locales reportan que la aeronave llevaba alrededor de 114 pasajeros a bordo.



En diálogo con Mañanas Blu, el gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina Acosta, la aeronave despegó con más de 100 pasajeros a bordo.



Detalles del siniestro aéreo en Puerto Leguízamo

Testigos y videos del incidente confirman que el avión alcanzó a elevarse, pero debido a fallas técnicas duró muy poco tiempo en el aire antes de precipitarse a tierra.

El impacto provocó una fuerte explosión y una columna de humo visible desde varios puntos, lo que sugiere que muchas personas sufrieron quemaduras de gravedad.

Informes preliminares indican que el avión transportaba a unos 114 militares y una tripulación de 25 personas, quienes aparentemente salían de la zona tras cumplir con su servicio o de permiso, aunque este detalle aún está por confirmarse con exactitud.

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Además, se reportó que algunos soldados intentaron saltar de la aeronave instantes antes del choque.



Estado de salud de los tripulantes y víctimas confirmadas

El balance oficial entregado por las autoridades en la zona indica que se han rescatado a 67 heridos, de los cuales al menos 10 se encuentran en estado crítico y requieren atención médica especializada.

Aunque el titular de esta noticia reporta 48 heridos iniciales, las cifras han ido en aumento conforme avanzan las labores de rescate en el área selvática donde cayó la aeronave.

Lamentablemente, el gobernador Molina confirmó la existencia de víctimas fatales, incluyendo miembros de la Policía Nacional, aunque la cifra exacta de fallecidos aún no ha sido precisada a la espera de un reporte oficial del Puesto de Mando Unificado (PMU).



Operativo de emergencia y traslado de heridos a Bogotá

Ante la magnitud de la tragedia, se instaló un Puesto de Mando Unificado en Bogotá con la presencia del ministro de Defensa para coordinar el traslado de los heridos más graves al Hospital Militar.

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En el departamento, se ha activado una red de contingencia que incluye hospitales en Mocoa, Puerto Asís y Florencia (Caquetá) para estabilizar a los pacientes.

La comunidad local ha desempeñado un papel crucial en las primeras horas tras el accidente. Voluntarios en motocicletas se adentraron en la zona de potreros y selva cercana al lugar del impacto para auxiliar y evacuar a los sobrevivientes antes de la llegada de los equipos de socorro formales.

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, aseguró que se actuará con total transparencia y responsabilidad para brindar apoyo absoluto a las familias afectadas por este suceso que enluta al país