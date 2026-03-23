En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente de avión Hércules
Santiago Castrillón
Air Canada
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Son 67 heridos por accidente de avión militar Hércules en Putumayo, confirma gobernador

Son 67 heridos por accidente de avión militar Hércules en Putumayo, confirma gobernador

El jefe de la cartera de Defensa agregó que unidades militares ya se encuentran en el lugar del accidente y que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente para esclarecer las causas del siniestro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad