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Blu Radio  / Nación  / Esta es la lista de nombres de la tripulación que viajaba en avión accidentado en Puerto Leguízamo

Esta es la lista de nombres de la tripulación que viajaba en avión accidentado en Puerto Leguízamo

En la aeronave viajaban al menos 110 soldados, y hasta el momento se ha confirmado el rescate de algunos militares heridos.

Autoridades confirman la cifra de soldados que iban en avión Hércules accidentado en Putumayo
Autoridades confirman la cifra de soldados que iban en avión Hércules accidentado en Putumayo
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 23 de mar, 2026

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