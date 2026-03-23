Esta es la lista de nombres de la tripulación que viajaba en avión accidentado en Puerto Leguízamo

Las autoridades avanzan en las labores de rescate tras el accidente de un avión militar tipo Hércules ocurrido en la mañana de este lunes 23 de marzo en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo.

De acuerdo con reportes preliminares, en la aeronave viajaban al menos 110 soldados, y hasta el momento se ha confirmado el rescate de al menos 67 de militares heridos, una cifra que sigue en verificación y podría cambiar conforme avanzan las operaciones en terreno.

En medio de la emergencia, videos difundidos en redes sociales evidencian la magnitud de la tragedia y la rápida reacción de la comunidad. En las imágenes se observa a campesinos de la zona apoyando el traslado de los heridos en motocicletas por vías destapadas, ante la urgencia de llevarlos a centros asistenciales.

Otras grabaciones muestran la aeronave envuelta en llamas tras el impacto, así como el despliegue de uniformados. La escena ha sido descrita como crítica, lo que ha obligado a reforzar la presencia institucional en el área.

Tras el hecho, se activó un operativo conjunto de las Fuerzas Militares y organismos de emergencia, mientras en Bogotá se instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención.

Tragedia en Putumayo: cae avión Hércules de las Fuerzas Militares en Puerto Leguízamo Foto: Fuerzas Armadas

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Las autoridades reiteraron que la prioridad es la evacuación de los heridos y la verificación del estado de todos los ocupantes, por lo que el número de rescatados podría seguir aumentando en las próximas horas.

Esta es la lista de la tripulación:

