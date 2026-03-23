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Blu Radio  / Nación  / Este es el avión de las Fuerzas Militares que se accidentó en Puerto Leguízamo: iban 110 soldados

Este es el avión de las Fuerzas Militares que se accidentó en Puerto Leguízamo: iban 110 soldados

La aeronave movilizaban a al menos 110 soldados, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial sobre el número de víctimas ni el estado de los ocupantes.

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