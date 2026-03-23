Este es el avión de las Fuerzas Militares que se accidentó en Puerto Leguízamo: iban 110 soldados

Un avión militar tipo Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se accidentó en la mañana de este lunes 23 de marzo en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, en hechos que aún son materia de verificación por parte de las autoridades.

La aeronave, utilizada para transporte logístico y de personal, habría sufrido el siniestro cuando se encontraba a aproximadamente un minuto de aterrizar en la pista del aeropuerto Caucayá.

#ComunicaciónOficial | La #Fuerza Aeroespacial🇨🇴 se permite informar que una aeronave C-130 Hércules se accidentó hoy 23 de marzo en Puerto Leguízamo, las @FuerzasMilCol se encuentran desplegadas en el lugar atendiendo la emergencia. Información en desarrollo. — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) March 23, 2026

De acuerdo con información preliminar, el avión cubría una ruta hacia Puerto Asís con un contingente militar a bordo y cayó a cerca de tres kilómetros del casco urbano, lo que activó de inmediato un despliegue de las Fuerzas Militares en la zona para atender la emergencia.

La aeronave movilizaban a al menos 110 soldados, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial sobre el número de víctimas ni el estado de los ocupantes.



Ante la magnitud del incidente, ya fue instalado un Puesto de Mando Unificado en Catam, desde donde se coordina la respuesta institucional. Asimismo, se contempla el traslado de varios heridos a Bogotá para recibir atención médica especializada, mientras continúan las labores de rescate y verificación en terreno.

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Este es el avión

Tragedia en Putumayo: cae avión Hércules de las Fuerzas Militares en Puerto Leguízamo Foto: Fuerzas Armadas

La Aeronáutica Civil expresó su solidaridad y puso a disposición sus capacidades técnicas, incluyendo el apoyo de la Dirección de Investigación de Accidentes, para esclarecer las causas del siniestro.

Expresamos nuestra profunda solidaridad con la @FuerzaAereaCol en este difícil momento.

Ponemos a su disposición nuestras capacidades institucionales, especialmente el apoyo técnico de la @DIACC_COL, para colaborar en lo que sea necesario. @maferojas @PedroSanchezCol — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) March 23, 2026

Por su parte, el Ministerio de Defensa señaló que la situación está siendo evaluada directamente en el lugar de los hechos y pidió a los medios de comunicación actuar con prudencia frente a la información que circula.

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Las autoridades insistieron en que cualquier avance oficial será comunicado a través de los canales institucionales, al tiempo que hicieron un llamado al respeto por las familias de los uniformados que podrían estar afectados por esta emergencia.