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Blu Radio  / Nación  / Videos muestran a campesinos auxiliando a soldados tras accidente aéreo en Puerto Leguízamo

Videos muestran a campesinos auxiliando a soldados tras accidente aéreo en Puerto Leguízamo

Este accidente se produjo cuando la aeronave, que transportaba a 110 soldados en una misión logística, cayó a pocos kilómetros del casco urbano.

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