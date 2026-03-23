Videos muestran a campesinos auxiliando a soldados tras accidente aéreo en Puerto Leguízamo

La conmoción en el país continúa tras el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ocurrido en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo.

Mientras avanzan las labores oficiales de rescate e identificación de víctimas, en las últimas horas han salido a la luz videos que evidencian los primeros momentos de la emergencia, en los que habitantes de la región jugaron un papel clave en la atención inicial de los uniformados afectados.

En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa a campesinos de la zona auxiliando a los soldados heridos, trasladándolos en medio de las difíciles condiciones del terreno. Algunos de los militares aparecen visiblemente aturdidos, cubriéndose los oídos tras el fuerte impacto, mientras son movilizados con rapidez hacia puntos donde pudieran recibir atención.

La reacción inmediata de la comunidad ha sido destacada como determinante en los primeros minutos tras el siniestro. Este accidente se produjo cuando la aeronave, que transportaba a 110 soldados en una misión logística, cayó a pocos kilómetros del casco urbano.



En paralelo a las labores de rescate, la Fiscalía General Penal Militar y Policial confirmó la apertura de una indagación formal para esclarecer las causas del hecho, mientras las autoridades mantienen activo el operativo en la zona y reiteran el llamado a la prudencia frente a la información en desarrollo.

El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, el general Carlos Fernando Silva, confirmó que en la aeronave de matrícula FAC 1016 se movilizaban 114 pasajeros y al menos 11 tripulantes en la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís. De acuerdo con reportes preliminares, 67 personas han sido rescatadas, mientras ciudades como Neiva, Florencia y Bogotá se han dispuesto para recibir a los heridos.

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Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a traves de sus redes sociales que: "Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro".