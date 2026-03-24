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Lo que se sabe del accidente de avión Hércules que deja 66 muertos en Putumayo

Según su balance, 58 de los fallecidos eran miembros del Ejército, seis eran miembros de la tripulación de la FAC y los otros dos, integrantes de la Policía Nacional.

Autoridades confirman la cifra de soldados que iban en avión Hércules accidentado en Putumayo
Autoridades confirman la cifra de soldados que iban en avión Hércules accidentado en Putumayo
Foto: suministrada.
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de mar, 2026

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