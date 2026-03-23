Aumenta a 34 la cifra de muertos por accidente de avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo

La tragedia aérea en el sur del país sigue dejando un saldo devastador. En horas de la tarde de este lunes se confirmó que ascendió a 34 la cifra de personas fallecidas tras el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ocurrido en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo.

De acuerdo con el gobernador del departamento, Jhon Gabriel Molina, 21 de las víctimas aún no han sido identificadas. El mandatario entregó el balance luego de participar en el Puesto de Mando Unificado (PMU), en el que hacen presencia distintas entidades para atender la emergencia.

Cabe mencionar que 48 heridos fueron remitidos al hospital militar de Bogotá, 12 remitidos al hospital María Inmaculada de Florencia y 10 heridos se encuentran en el dispensario de las Fuerzas Militares de Puerto Leguízamo.

Llegan a Bogotá militares heridos Foto: AFP - FAC

En la aeronave, identificada como FAC 1016, se movilizaban 125 personas al momento del siniestro. El avión había despegado desde Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís cuando, hacia las 9:50 de la mañana (hora local), se precipitó a tierra por causas que aún son materia de investigación.



El ministro de Defensa explicó que la emergencia se vio agravada por un incendio tras el impacto. “Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó”, señaló, lo que dificultó las labores de rescate en la zona.

Pese a la complejidad del contexto en el departamento, donde operan grupos armados ilegales, el jefe de la cartera de Defensa indicó que, por ahora, no existen indicios de un ataque. En la región tienen presencia estructuras disidentes de las antiguas Farc, como los llamados Comandos de Frontera y el Frente Carolina Ramírez, vinculadas al control de economías ilícitas.

Por su parte, el comandante de la FAC reiteró que las causas del accidente aún no han sido establecidas y continúan las investigaciones técnicas para determinar qué provocó la caída de la aeronave.

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Según información del portal especializado SA Defensa, el avión siniestrado tenía más de cuatro décadas de operación. Había entrado en servicio en 1983 en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y fue transferido a Colombia en el año 2020.