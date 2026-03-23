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Blu Radio  / Nación  / Aumenta a 34 la cifra de muertos por accidente de avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo

Aumenta a 34 la cifra de muertos por accidente de avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo

De acuerdo con el gobernador del departamento, Jhon Gabriel Molina, 21 de las víctimas aún no han sido identificadas.

Autoridades confirman la cifra de soldados que iban en avión Hércules accidentado en Putumayo
Autoridades confirman la cifra de soldados que iban en avión Hércules accidentado en Putumayo
Foto: suministrada.
Por: Yuliana Velásquez
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Actualizado: 23 de mar, 2026

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