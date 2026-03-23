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Blu Radio  / Nación  / Llegan a Bogotá militares heridos tras accidente del avión Hércules en Putumayo: fotos

Llegan a Bogotá militares heridos tras accidente del avión Hércules en Putumayo: fotos

Debido a la gravedad de algunas lesiones, las autoridades ordenaron su traslado a otras ciudades, principalmente a Bogotá.

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