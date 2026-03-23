Llegan a Bogotá militares heridos tras accidente del avión Hércules en Putumayo: fotos

Los primeros militares heridos en el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ocurrido este lunes en zona rural de Puerto Leguízamo (Putumayo), comenzaron a ser trasladados a Bogotá para recibir atención médica especializada.

La emergencia, que dejó al menos ocho uniformados muertos y decenas de lesionados, activó un operativo de evacuación aeromédica hacia la capital del país. En horas de la tarde, varias aeronaves aterrizaron en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), donde equipos médicos ya estaban preparados para atender a los pacientes.

Las primeras imágenes difundidas muestran la llegada de los heridos, quienes fueron estabilizados y posteriormente remitidos al Hospital Militar Central, centro asistencial que cuenta con la capacidad para tratar casos de alta complejidad.

#AEstaHora llegan a CATAM, en Bogotá, algunos de nuestros militares heridos tras el accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, #Putumayo.



Los heridos están siendo trasladados al @HOMILCOL para recibir atención especializada.



Agradecemos la solidaridad de todo Colombia y… pic.twitter.com/LbU0EMycSa — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) March 23, 2026

De acuerdo con información oficial, al menos 77 personas resultaron heridas y fueron atendidas inicialmente en centros médicos de Puerto Leguízamo y Puerto Asís. Sin embargo, debido a la gravedad de algunas lesiones, las autoridades ordenaron su traslado a otras ciudades, principalmente a Bogotá.



Dentro del operativo, una aeronave King 350 transportó a tres heridos en estado delicado, mientras que un avión C-130 Hércules fue dispuesto para el traslado masivo de al menos 48 lesionados en la ruta entre Putumayo y la capital.

El despliegue logístico ha involucrado a diferentes entidades del Estado y a las Fuerzas Militares, que continúan trabajando para atender la emergencia. El comandante de la Fuerza Aérea destacó la rápida reacción de la Armada Nacional, que cuenta con una base en Puerto Leguízamo, lo que permitió llegar de inmediato al sitio del accidente e iniciar las labores de rescate.

El accidente ocurrió poco después de que la aeronave despegara cubriendo la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, con 125 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, las autoridades mantienen activas las labores de búsqueda de los ocupantes cuyo paradero aún es incierto.