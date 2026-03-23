Revelan primeras identidades de tripulantes fallecidos en accidente de avión Hércules en Putumayo

Un trágico accidente aéreo ocurrido este lunes 23 de marzo enlutó al país, luego de que un avión tipo Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se precipitara a tierra en el departamento del Putumayo.

La aeronave, identificada como FAC 1016, transportaba a 125 personas y había despegado desde el municipio de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís. Sin embargo, hacia las 9:50 de la mañana, por causas que aún son materia de investigación, el avión cayó a tierra y posteriormente se incendió.

En medio de la emergencia, las autoridades confirmaron un balance preliminar de 66 personas fallecidas: seis tripulantes de la FAC, 58 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía.

Se conocieron las primeras identidades de los seis tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que perdieron la vida en cumplimiento de su deber:



Teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla

Mayor Jaime Alexander Fernández Camargo

Mayor Natalia Rojas Velandia

Subteniente Julián David González Herrera

Técnico primero Javier Fernando Méndez Torres

Técnico segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes

primeras identidades de tripulantes fallecidos en accidente de avión Hércules Foto: FAC

A esta lista se suman dos miembros de la Policía Nacional que también fallecieron en el siniestro, cuyas identidades fueron confirmadas a través de una pieza conmemorativa:



Subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara (1989–2026)

Patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez (2001–2026)

A través de un comunicado oficial, la Fuerza Aeroespacial Colombiana lamentó profundamente lo ocurrido.

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“La Fuerza Aeroespacial Colombiana se permite informar, con profundo pesar, que como consecuencia del trágico accidente ocurrido hoy en Puerto Leguízamo, Putumayo, seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y elevamos una oración al Todopoderoso, pidiendo fortaleza y consuelo en estos difíciles momentos”, aseguró la FAC.

Según información de la institución, en la aeronave viajaban militares del Ejército, tripulantes de la Fuerza Aérea y miembros de la Policía Nacional. El siniestro se registró poco después del despegue en esta zona.

