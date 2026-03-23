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Blu Radio  / Nación  / Revelan primeras identidades de tripulantes fallecidos en accidente de avión Hércules en Putumayo

Revelan primeras identidades de tripulantes fallecidos en accidente de avión Hércules en Putumayo

Autoridades confirmaron un balance preliminar de 66 personas fallecidas: seis tripulantes de la FAC, 58 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía.

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