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Blu Radio  / Nación  / Avión Hércules C-130 accidentado en Putumayo tenía vida útil hasta el año 2036

Avión Hércules C-130 accidentado en Putumayo tenía vida útil hasta el año 2036

El Hércules registraba únicamente 10.000 horas de vuelo, una cifra considerada baja para los estándares internacionales de este tipo de aviones de transporte logístico.

Revelan la hipótesis de las cusas del accidente de avión Hércules en Putumayo que ya deja 68 muertos
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Foto: AFP
Por: Fredy Leonardo Daza
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Actualizado: 24 de mar, 2026

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