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Blu Radio  / Nación  / Gobierno decreta tres días de duelo por muertos en accidente de Hércules en Putumayo

Gobierno decreta tres días de duelo por muertos en accidente de Hércules en Putumayo

En este avión de las Fuerzas Militares se movilizaban 126 personas: 69 fallecieron y 57 resultaron heridas.

Este accidente aéreo ha despertado debate nacional alrededor de la modernización de las armas y los equipos que usan las FFMM
Este accidente aéreo ha despertado debate nacional alrededor de la modernización de las armas y los equipos que usan las FFMM
Foto: AFP
Por: Katheryne Ávila
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Actualizado: 24 de mar, 2026

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