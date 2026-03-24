Gobierno decreta tres días de duelo por muertos en accidente de Hércules en Putumayo

El presidente Gustavo Petro decretó tres días de duelo nacional por el fallecimiento de los 69 uniformados que iban a bordo del avión Hércules que se accidentó este domingo en Puerto Leguizamo, Putumayo.

Las banderas izarán a media asta en toda entidad pública, guarnición militar y de Policía y en cada embajada de Colombia en el mundo. Se realizarán los honores militares correspondientes a este hecho que nos enluta como país Escribió el mandatario al publicar el decreto que cumple con esta orden.

En este avión se movilizaban 126 personas, de las que 69 fallecieron y 57 resultaron heridos, y fueron trasladados a centros médicos en Bogotá y Florencia. Se espera que en las próximas horas el presidente Petro visite a los uniformados que están en el Hospital Militar de la capital del país.

Este accidente aéreo ha despertado el debate nacional alrededor de la modernización de las armas y los equipos que usan las FF. MM. en el país, pues a pesar de que todavía no se conocen las causas del siniestro, el ministro descartó que pueda estar relacionado con algún ataque de un grupo armado. El presidente Gustavo Petro culpó al gobierno pasado, escribiendo en su cuenta de X.

“Siento mucho dolor por los hijos perdidos, 34 jóvenes muertos por defender a Colombia. En el año 2020 compraron una chatarra y se cayó, vamos a ver ¿por qué? Gobiernos que hinchan el pecho con puras plumas y lentejuelas. Disparan balas en las palabras pero compran pura chatarra corrupta para la guerra ¿Por qué no compraron un avión nuevo, así como compran sus autos y sus apartamentos?”, publicó.



Hay que averiguar quién fue el contratista y por qué se le ocurrió a Duque comprar una chatarra, Oviedo debe saber. Un país no se defiende con chatarra y corruptos Agregó en otro trino.

A esto el expresidente Duque respondió: “Gustavo, ya le queda poco para que se despierte de su sueño de ‘emperador’ cósmico”. El exmandatario le pidió a Petro dejar de hacer política con tragedias y aseguró que podría contarle el trabajo riguroso que hizo con la Fuerza Aeroespacial Colombiana.