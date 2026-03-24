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Revelan hipótesis de las causas del accidente de avión Hércules en Putumayo que ya deja 68 muertos

El siniestro se registró el lunes festivo 23 de marzo de 2026, sobre las 9:50 de la mañana, pocos minutos después del despegue, a aproximadamente un kilómetro de la pista.

Revelan la hipótesis de las cusas del accidente de avión Hércules en Putumayo que ya deja 68 muertos
Revelan la hipótesis de las cusas del accidente de avión Hércules en Putumayo que ya deja 68 muertos
Foto: AFP
Por: Luna Guerrero Parra
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Actualizado: 24 de mar, 2026

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