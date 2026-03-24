Revelan hipótesis de las causas del accidente de avión Hércules en Putumayo que ya deja 68 muertos

En entrevista con Mañanas Blu, el alcalde de Puerto Leguízamo, Putumayo, donde se registró el accidente del avión Hércules C-130 de las Fuerzas Militares, confirmó que el número de víctimas mortales sigue en aumento. Según indicó, hasta el momento se reportan al menos 68 personas fallecidas.

“En este momento quiero anunciar, y lamentamos la noticia, que nos acaba de subir el número de fallecidos a 68; 68 confirmados que tenemos en la morgue municipal”, señaló el mandatario en medio de la conversación.

El siniestro se registró el lunes festivo 23 de marzo de 2026, sobre las 9:50 de la mañana, pocos minutos después del despegue, a aproximadamente un kilómetro de la pista. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la rápida reacción de la comunidad, que acudió al lugar para auxiliar a los heridos.

De acuerdo con el alcalde, entre 200 y 300 personas participaron en las labores de rescate, trasladando a varios sobrevivientes en motocicletas hacia puntos donde pudieran recibir atención médica. “Los primeros que accedieron fueron miembros de la comunidad; llegaron y empezaron a sacar gente que pedía auxilio. Gracias a su reacción alcanzamos a salvar muchas vidas”, explicó.



Sobre las posibles causas del accidente, el mandatario señaló que aún no hay una conclusión oficial, pero se manejan varias hipótesis. Una de ellas apunta a un posible sobrepeso de la aeronave, que transportaba equipo y material militar.

Otra línea de investigación contempla fallas mecánicas en uno de los motores al momento del despegue. “Hay varias hipótesis: una es que iba muy pesado, otra que la pista pudo quedar corta y otra que hubo fallas mecánicas. Esa determinación tendrán que hacerla los peritos que investiguen a fondo lo sucedido”, afirmó.

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Finalmente, el alcalde también denunció el abandono en el que, según él, se encuentra la región. “Puerto Leguízamo no puede seguir en el abandono… la única forma de llegar es por agua o por aire y tenemos fallas graves en el aeropuerto”, concluyó.