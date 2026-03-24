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Blu Radio  / Nación  / Revelan última conversación con su familia de soldado que murió en accidente de avión en Putumayo

Revelan última conversación con su familia de soldado que murió en accidente de avión en Putumayo

En medio de lágrimas, la mujer recordó la última conversación que tuvo con el soldado Andrés Navarro, de 23 años, en la que le pidió que cuidara a su familia.

Revelan última conversación con su familia de soldado que murió en accidente de avión en Putumayo
Revelan última conversación con su familia de soldado que murió en accidente de avión en Putumayo
Foto: AFP / Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 24 de mar, 2026

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