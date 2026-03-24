Revelan última conversación con su familia de soldado que murió en accidente de avión en Putumayo

En medio de la conmoción que sigue dejando el accidente del avión Hércules C-130 en zona rural de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, la familia de uno de los soldados que murió en el siniestro reveló detalles del joven.

Se trata de Andrés Navarro, de 23 años, quien perdió la vida en el siniestro y que, según su familia, soñaba con crecer dentro de las Fuerzas Militares. En entrevista con Noticias Caracol, Yorjadi Méndez, su prima, afirmó que el joven era alegre, lleno de ilusiones, con metas profesionales y el anhelo de formar una familia.

“Era alguien muy familiar, nos quería a todos, siempre estaba pendiente. Era alguien a quien podíamos acudir en cualquier momento si lo necesitábamos”, recordó Yorjadi.

Habla familia de soldado de 23 años que murió en accidente de avión en Puerto Leguízamo: "Zozobra" Foto: AFP / Noticias Caracol

En medio de lágrimas, la mujer recordó la última conversación que tuvo con él, en la que le pidió que cuidara a su familia, conformada por dos hermanos y su madre: “Lo último que hablé con él fue que me preguntó cómo estaba, por un estado que publiqué. Me dijo: ‘¿Cómo estás, mi hermosa princesa? Te amo mucho’. Yo le respondí que también lo amaba mucho y que se cuidara, que lo estábamos esperando. Él dijo que también nos amaba mucho y que cuidara a mami y a nana”.



“Él siempre decía que quería lograr un cargo alto y alcanzar cada una de las metas o retos que el Ejército le propusiera para poder crecer”, añadió Méndez, quien también pidió celeridad en el proceso de entrega del cuerpo para “acabar con esta zozobra”.

Cabe recordar que en el accidente perdieron la vida 68 personas y decenas resultaron heridas, según confirmó el alcalde de la localidad, Luis Emilio Bustos, en entrevista con Mañanas Blu.

“En este momento quiero anunciar, y lamentamos la noticia, que nos acaba de subir el número de fallecidos a 68; 68 confirmados que tenemos en la morgue municipal”, afirmó el alcalde Bustos durante la entrevista.

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Adicionalmente, el Hospital Militar Central, donde fueron trasladados algunos de los heridos, emitió un primer parte médico sobre el estado de salud de los sobrevivientes. Según informó: “A esta hora han sido ingresados veinticuatro (24) pacientes, de los cuales uno (01) es un rescatista que se encontraba en la zona. Como parte médico se tiene que veintiuno (21) se encuentran hospitalizados en piso, uno (01) en la Unidad de Cuidados Intensivos y dos (02) en observación en el área de Urgencias”.