Este es el parte médico de los sobrevivientes al accidente de avión Hércules en Putumayo

La atención nacional continúa centrada en la evolución de los sobrevivientes del accidente del avión Hércules C-130 ocurrido en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo. Algunos de los heridos fueron trasladados a Bogotá, donde reciben atención especializada en el Hospital Militar Central.

De acuerdo con el más reciente parte médico del hospital, el centro asistencial reportó el ingreso de 24 pacientes, entre ellos un rescatista que participó en las labores de emergencia. Del total, 21 uniformados permanecen en hospitalización general, uno se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y dos más continúan bajo observación en el área de urgencias.

"En su condición de Reserva Estratégica de la Nación, el Hospital Militar Central ha dispuesto de todas sus capacidades médicas, tecnológicas y de infraestructura para garantizar una atención especializada, segura y oportuna al personal y sus familias", informó el centro hospitalario en su comunicado.

Este es el parte medico de los sobrevivientes al accidente de avión Hércules en Putumayo

La respuesta inmediata de la comunidad fue clave en medio de la emergencia. Habitantes de Puerto Leguízamo trasladaron a varios heridos en motocicletas y motocarros hacia centros de salud locales, antes de la llegada de los equipos oficiales.



Para garantizar la atención de los lesionados, las Fuerzas Militares desplegaron un operativo de evacuación aeromédica hacia el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM). En este proceso, se utilizó una aeronave King 350 para trasladar a los tres pacientes en condición más delicada, mientras que otro avión C-130 Hércules fue acondicionado para el transporte de 48 heridos adicionales. Previamente, los sobrevivientes habían recibido atención inicial en centros médicos de Puerto Leguízamo y Puerto Asís.

Sobre las causas del siniestro, las autoridades avanzan en la investigación del accidente, ocurrido a aproximadamente un kilómetro de la pista, pocos segundos después del despegue.

Publicidad

Mientras se esclarecen los hechos, las autoridades mantienen activos los protocolos de atención y acompañamiento a las familias de las víctimas y de los sobrevivientes.