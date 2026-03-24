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Este es el parte médico de los sobrevivientes al accidente de avión Hércules en Putumayo

Sobre las causas del siniestro, las autoridades avanzan en la investigación del accidente, ocurrido a aproximadamente un kilómetro de la pista, pocos segundos después del despegue.

Este es el parte medico de los sobrevivientes al accidente de avión Hércules en Putumayo
Este es el parte medico de los sobrevivientes al accidente de avión Hércules en Putumayo
Foto: AFP
Por: Luna Guerrero Parra
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Actualizado: 24 de mar, 2026

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