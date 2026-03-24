Sube a 68 el número de muertos por accidente de avión Hércules en Putumayo

El accidente de un avión militar Hércules C-130 en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, dejó un saldo trágico de 68 personas fallecidas y decenas de heridos, según confirmó el alcalde de la localidad, Luis Emilio Bustos, en entrevista con Mañanas Blu. La aeronave, que transportaba 128 personas a bordo, se precipitó a tierra pocos segundos después del despegue, generando una de las emergencias más graves registradas en la región en los últimos años.

De acuerdo con el mandatario local, el municipio permanece conmocionado por el impacto del siniestro, mientras equipos de rescate, autoridades judiciales y personal forense trabajan en la identificación de las víctimas y la atención de los sobrevivientes: “En este momento quiero anunciar y lamentamos la noticia de que nos acaba de subir el número de fallecidos a 68, 68 confirmados que tenemos en la morgue municipal”, afirmó el alcalde Bustos durante la entrevista.

El accidente ocurrió aproximadamente entre las 9:50 y 10:00 de la mañana, cuando la aeronave despegó desde el aeropuerto de Puerto Leguízamo y cayó a cerca de un kilómetro de la pista, lo que facilitó que habitantes del municipio acudieran rápidamente al lugar del siniestro para auxiliar a los heridos.

Accidente avión militar Putumayo Foto: AFP

La reacción de la comunidad: “Los primeros héroes fueron los ciudadanos”

Uno de los aspectos que más destacó el alcalde fue la rápida reacción de los habitantes del municipio, quienes llegaron al lugar del accidente antes que los equipos oficiales de rescate. Según explicó, la cercanía del lugar del impacto con el casco urbano permitió que motocicletas, motocarros y vehículos improvisados transportaran a los heridos hacia centros de atención.



“Los primeros que accedieron fueron la comunidad, llegaron y empezaron a sacar gente que pedía auxilio. Gracias a la reacción de la comunidad alcanzamos a salvar muchas vidas”, aseguró el alcalde.

El mandatario estima que entre 200 y 300 personas participaron en las labores iniciales de rescate, arriesgando su propia vida para ayudar a quienes quedaron atrapados entre los restos del avión y las llamas que se propagaban en la zona. Este acto de solidaridad ha sido destacado por las autoridades locales como una muestra del espíritu comunitario que caracteriza a los habitantes de esta región amazónica del país.

Accidente en Puerto Leguizamo Foto: Captura pantalla

Hipótesis sobre el accidente del avión Hércules

Aunque las autoridades aún no han determinado las causas del siniestro, existen varias hipótesis preliminares sobre lo ocurrido. Una de ellas apunta a que la aeronave habría despegado con un peso considerable, ya que transportaba personal con equipo militar completo. Otra teoría sugiere que la longitud de la pista del aeropuerto —de aproximadamente 1.200 metros— pudo haber sido insuficiente para permitir el despegue con plena potencia.

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También se analiza la posibilidad de fallas mecánicas en los motores durante el despegue. “Hay varias hipótesis, una es que iba muy pesado, otra que la pista pudo quedar corta y otra que hubo fallas mecánicas. Esa determinación tendrán que hacerla los peritos que investiguen a fondo lo sucedido”, explicó Bustos.

Otra versión preliminar señala que el piloto habría abierto las compuertas de la aeronave antes del impacto, lo que permitió que algunos ocupantes lograran saltar y sobrevivir.

Más allá de la tragedia aérea, el accidente volvió a poner en evidencia las limitaciones en infraestructura y atención de emergencias en regiones apartadas del país, especialmente en municipios de sexta categoría como Puerto Leguízamo.

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El alcalde denunció que el municipio enfrenta graves carencias en servicios de salud, transporte y conectividad, lo que dificulta responder adecuadamente a emergencias de gran magnitud. “Puerto Leguízamo no puede seguir en el abandono… la única forma de llegar es por agua o por aire y tenemos fallas graves en el aeropuerto”, señaló.

Además, explicó que los pacientes con enfermedades graves deben ser trasladados por vía fluvial durante ocho o nueve horas hasta el municipio de Puerto Asís para recibir atención médica especializada: “Si alguien se enferma de gravedad, lo que vivimos aquí es el paseo de la muerte”, lamentó el mandatario local.



Infraestructura precaria y llamado al Gobierno nacional

El accidente también evidenció la precariedad de la infraestructura local. La morgue municipal no cuenta con capacidad suficiente para atender una tragedia de esta magnitud, por lo que se espera que varios cuerpos sean trasladados a otras ciudades para su identificación.

A esto se suman problemas estructurales en el aeropuerto, donde —según el alcalde— el cerramiento es obsoleto y permite incluso el ingreso de animales a la pista. El mandatario aprovechó la tragedia para hacer un llamado al Gobierno nacional a visitar directamente las regiones más apartadas del país y conocer de primera mano sus necesidades. “Invito al Gobierno nacional a salir del escritorio al territorio… hay que ir a conocer realmente las necesidades de Puerto Leguízamo”, expresó.