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Blu Radio  / Nación  / Sube a 68 el número de muertos por accidente de avión Hércules en Putumayo

Sube a 68 el número de muertos por accidente de avión Hércules en Putumayo

El accidente ocurrió aproximadamente entre las 9:50 y 10:00 de la mañana, cuando la aeronave despegó desde el aeropuerto de Puerto Leguízamo y cayó a cerca de un kilómetro de la pista.

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