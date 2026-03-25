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Mantenimiento de aviones Hércules: secretario de Transparencia pide informe a mindefensa

La solicitud de información fue enviada al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al comandante de la Fuerza Aérea.

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