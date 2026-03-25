Mantenimiento de aviones Hércules: secretario de Transparencia pide informe a mindefensa

El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, le envió una solicitud al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al comandante de la Fuerza Aérea, general Carlos Fernando Silva, para que entreguen información sobre la adquisición y mantenimiento de los aviones Hércules.

La solicitud tiene cuatro puntos y se busca indagar sobre el acuerdo suscrito entre Colombia y Estados Unidos en 2018 para la transferencia a la Fuerza Aérea de tres de estos aviones. También sobre mantenimientos y reparaciones que se han adelantado.

“Reporte de la totalidad de contratos que se hubieran suscrito con el objetivo de efectuar la revisión, mantenimiento preventivo o correctivo y demás intervenciones que hubieran sufrido las aeronaves”, dice la solicitud del secretario.

Accidente avión FAC en Putumayo Foto: AFP

Es importante recordar que el avión que se accidentó en Puerto Leguízamo, Putumayo, era un Hércules y el presidente Gustavo Petro ha cuestionado la vida útil de la aeronave.



“No existe un avión con vida útil de un siglo. Punto. Nadie es tan irresponsable como para pensar eso. Ni fue la pista, ni fue la impericia de la tripulación, ni fue un ataque. Ya tenemos ataques del presidente del sur diciendo que no hacemos nada. Los muchachos estaban en operaciones antinarcotraficantes en ayuda de EE. UU., Ecuador y Panamá. No tienen por qué volar y tener armas de las que se dice que su vida útil es un siglo. Eso es mentira”, dijo Petro.

Idárraga también pidió auditorias o inspecciones que se hayan hecho sobre estos aviones.

“Indagaré a fondo. Toda mi solidaridad con las familias de lo miembros de la fuerza pública y de la Policía Nacional que fallecieron en el trágico accidente del pasado lunes”, agregó el secretario.