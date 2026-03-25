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Petro pedirá listado de responsables por mantenimiento de Hércules accidentado en Putumayo

Petro respondió a Paloma Valencia, quien había planteado la necesidad de fortalecer la Fuerza Pública y revertir la compra de 17 aviones Gripen adquiridos por el Gobierno a la empresa sueca Saab

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