Petro pedirá listado de responsables por mantenimiento de Hércules accidentado en Putumayo

El presidente Gustavo Petro anunció que solicitará el listado de oficiales y funcionarios públicos con responsabilidad en la adquisición y mantenimiento de la aeronave militar que se accidentó en Putumayo, tragedia que deja hasta el momento 69 soldados muertos. Los heridos fueron trasladados a Bogotá y reciben atención en el Hospital Militar.

El mandatario se refirió en X a declaraciones del comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el general Carlos Fernando Silva, quien aseguró que el avión Hércules accidentado podría haber operado hasta 40 años más.

Petro reiteró su desacuerdo con esa afirmación: “La experiencia de la tripulación que iba en el avión, duplicada en número, es inmensa y reduce la probabilidad del error humano. No hay señal alguna de ataque. No era un problema de la pista. Entonces concluyen que no se sabe la causa. La respuesta correcta es: aumenta la probabilidad de vejez del avión”.

En otra publicación, el mandatario respondió a la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, quien había planteado la necesidad de fortalecer la Fuerza Pública y revertir la compra de 17 aviones Gripen adquiridos por el Gobierno a la empresa sueca Saab. Petro aseguró que dar marcha atrás a ese contrato implicaría una millonaria indemnización para Colombia y recordó que la Contraloría General de la República revisó el proceso sin encontrar irregularidades.



Presidente Gustavo Petro Foto: Prensa Presidencia de la República

El jefe de Estado también cuestionó decisiones de administraciones anteriores, señalando que “el recibimiento de los Hércules con 43 años en el gobierno de Iván Duque no les parece escandaloso”. Añadió que frenar la compra de los Gripen prolongaría el uso de aviones Kfir con más de 50 años, lo que calificó como un riesgo para los pilotos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Este siniestro ha revivido el debate sobre la modernización de las armas en Colombia, dado que fue descartado que hubiera ocurrido por acciones de un grupo al margen de la ley. Ayer, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la estructuración de un documento Conpes por $13 billones para mejorar las capacidades de las Fuerzas Militares. Esto tendría una ejecución a 10 años.