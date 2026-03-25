En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Incendio en Cali
Accidente de avión Hércules
Gustavo Petro
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Santander se une al duelo nacional por militares fallecidos en accidente aéreo en Putumayo

Santander se une al duelo nacional por militares fallecidos en accidente aéreo en Putumayo

Autoridades confirman que entre las víctimas mortales del accidente aéreo tres soldados son de Santander.

Publicidad

Publicidad

Publicidad