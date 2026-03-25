Santander se une al duelo nacional por militares fallecidos en accidente aéreo en Putumayo

El departamento de Santander se sumó al duelo nacional tras el trágico accidente aéreo registrado en el departamento del Putumayo, en el que varios integrantes de las Fuerzas Militares perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

A través de un pronunciamiento oficial, la Gobernación de Santander expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con las instituciones militares, resaltando el sacrificio de quienes servían al país.

El secretario del Interior, Óscar Hernández Durán, envió un mensaje de condolencias y acompañamiento: “Nos unimos al dolor de sus familias y de nuestras instituciones. Hoy Colombia pierde hombres valiosos que estaban al servicio de la patria”.

Hoy Putumayo nos recuerda el alto costo del servicio a la patria. Nuestra Fuerza Pública trabaja en escenarios difíciles, con riesgos constantes y lejos de sus familias.

Mi respeto, gratitud y solidaridad con quienes hoy sufren esta pérdida. Colombia los honra y los honrará por… — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) March 23, 2026

En medio de la tragedia, también se confirmó que varias personas resultaron heridas y actualmente reciben atención médica especializada. Las autoridades mantienen la esperanza en su pronta recuperación, mientras avanzan los protocolos de atención.



“Debemos ser respetuosos de la información que entreguen las autoridades competentes, quienes tienen la responsabilidad de notificar primero a las familias”, precisó el funcionario.

Como muestra de respeto y solidaridad, durante la instalación de la Asamblea Departamental se rindió un minuto de silencio en homenaje a los militares fallecidos en este lamentable hecho.

La Gobernación también reiteró que brindará acompañamiento a las familias de los tres militares oriundos de este departamento que murieron en el siniestro aéreo. Ellos son: los soldados profesionales Luis Eduardo Blanco, Brandon Leonel Jiménez y el cabo Jhon Jairo Acuña.

Tres militares santandereanos murieron en tragedia aérea en Putumayo #MañanasBluhttps://t.co/95g8eRhiTb — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 25, 2026

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En el Hospital Militar de Bogotá se recuperan de las fracturas y quemaduras el aerotécnico Albeiro

Estos son los dos santandereanos que sobrevivieron a la tragedia aérea en Putumayo. Se recuperan tras el accidente del avión militar #MañanasBluhttps://t.co/clsXln6vrC — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 25, 2026

Malaver Rivero y el subteniente Jhonier Rodríguez Jiménez, quien se desempeñaba como copiloto de la aeronave accidentada en Puerto Leguizamo.

Este accidente enluta no solo a las Fuerzas Militares, sino a todo el país, en un hecho que vuelve a poner de relieve los riesgos que enfrentan quienes trabajan por la seguridad y defensa de Colombia.

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En Bucaramanga un grupo de militares retirados realizó una velatón por la muerte de soldados, policías y miembros de la fuerza aérea en el accidente de un avión en Putumayo. La emotiva ceremonia se realizó en el parque San Pio #MañanasBlu pic.twitter.com/VB4AqwFAX2 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 25, 2026

En Bucaramanga un grupo de militares retirados realizó una velatón por la muerte de soldados, policías y miembros de la fuerza aérea en el accidente de un avión en Putumayo. La emotiva ceremonia se realizó en el parque San Pío