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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Lluvias en Santander elevan riesgo de deslizamientos y mantienen ríos en alerta

Lluvias en Santander elevan riesgo de deslizamientos y mantienen ríos en alerta

Las lluvias también han provocado fenómenos de remoción en masa en municipios como Encino y Bolívar.

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