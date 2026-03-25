Lluvias en Santander elevan riesgo de deslizamientos y mantienen ríos en alerta

El departamento de Santander se mantiene en alerta por intensas lluvias que han generado múltiples emergencias, especialmente en la región del Magdalena Medio y zonas rurales del departamento.

De acuerdo con reportes de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo (CMGRD), las precipitaciones se registran con mayor intensidad en municipios como Barrancabermeja y Sabana de Torres, donde las autoridades mantienen monitoreo constante ante posibles afectaciones.

Las lluvias también han provocado fenómenos de remoción en masa en municipios como Encino y Bolívar, lo que ha encendido las alarmas por posibles afectaciones a viviendas, vías y comunidades rurales.

Organismos de socorro se encuentran en alerta para atender cualquier eventualidad, mientras se evalúan posibles damnificados y daños en estas zonas.



Erosión del río Magdalena pone en riesgo a 650 habitantes de un corregimiento de Barrancabermeja #VocesySonidoshttps://t.co/qleW4tNCdC — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 24, 2026

En alerta roja por riesgo alto de desbordamiento están los ríos Carare, Opón, Sogamoso y Lebrija. En alerta naranja son los ríos Suárez y Fonce.

Estas condiciones representan un riesgo para comunidades asentadas en zonas ribereñas, por lo que las autoridades recomiendan estar atentos a posibles evacuaciones preventivas.

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Según el IDEAM, las lluvias continuarán en gran parte del departamento durante las próximas horas, lo que podría agravar la situación.

#Video La comunidad de la vereda San Gabriel de Lebrija, Santander, hace un llamado urgente a las autoridades por las graves afectaciones que se presentan en la zona por las lluvias y el desbordamiento de quebradas #VocesySonidos pic.twitter.com/tbxGx9dqVi — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 24, 2026

El incremento de las lluvias ha generado un aumento significativo en los caudales de varios ríos del departamento, algunos de los cuales se encuentran en niveles de alerta.

El sistema de gestión del riesgo se mantiene activo en todo el departamento, mientras se realiza seguimiento permanente a las condiciones climáticas y se coordinan acciones para mitigar el impacto de esta temporada de lluvias.