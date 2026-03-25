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Soldado santandereano muerto en accidente aéreo en Putumayo era desplazado de la violencia

En los municipios de Aguada, Aratoca y Puerto Wilches, las alcaldías organizan homenajes a los tres soldados que fallecieron en el accidente aéreo en el Putumayo.

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