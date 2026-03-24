Triple homicidio en el sur de Bogotá: hombre asesinó a su esposa y a sus hijastras de 17 y 20 años

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En la mañana de este martes 24 de marzo se reportó un nuevo caso de homicidio en el sur de Bogotá. Según la información preliminar, un hombre habría asesinado a su pareja y a sus dos hijastras en su casa ubicada en el barrio Atalayas, en la localidad de Bosa. Las autoridades ya adelantan las labores judiciales e investigativas para esclarecer lo ocurrido.
El general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que el Cuerpo Oficial de Bomberos ingresó al inmueble y encontró los cuerpos sin vida de una mujer de 42 años y de dos jóvenes, de 20 y 17 años, quienes serían sus hijastras.
La emergencia fue conocida tras una llamada a la Línea 123 realizada por un familiar de las víctimas. De inmediato, uniformados de la Policía acudieron a la residencia ubicada en este sector de la localidad de Bosa.
“El victimario, pareja de la mujer y padrastro de las jóvenes, se encontraba en el lugar de los hechos. Inmediatamente fue capturado y remitido a un centro médico por un aparente intento de envenenamiento”, señaló el general Zambrano.
Una vez reciba atención médica, el capturado será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.