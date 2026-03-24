En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente de avión Hércules
Santiago Castrillón
Air Canada
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Triple homicidio en el sur de Bogotá: hombre asesinó a su esposa y a sus hijastras de 17 y 20 años

Triple homicidio en el sur de Bogotá: hombre asesinó a su esposa y a sus hijastras de 17 y 20 años

El hecho, que tiene conmocionados a los ciudadanos de Bogotá, se registró al interior de una vivienda del barrio Atalayas, en la localidad de Bosa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad