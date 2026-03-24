En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente de avión Hércules
Santiago Castrillón
Air Canada
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Santandereanos sobrevivientes de tragedia aérea en Putumayo se recuperan tras el accidente

Santandereanos sobrevivientes de tragedia aérea en Putumayo se recuperan tras el accidente

Dos militares del departamento resultaron heridos tras el accidente del avión Hércules C-130 y reciben atención especializada en Bogotá.

Sobrevivientes Santandereanos accidente aéreo.
Sobrevivientes Santandereanos accidente aéreo.
Suministrada.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 24 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad