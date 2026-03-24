Santandereanos sobrevivientes de tragedia aérea en Putumayo se recuperan tras el accidente

Dos uniformados lograron sobrevivir al accidente del avión militar Hércules C-130 ocurrido en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, en un hecho que dejó varias víctimas y enluta al país.

Entre los sobrevivientes se encuentran dos santandereanos: el aerotécnico Albeiro Malaver Rivero y el subteniente Jhonier Rodríguez Jiménez, quien se desempeñaba como copiloto de la aeronave. Ambos fueron trasladados a Bogotá, donde reciben atención médica especializada.

El caso de Malaver Rivero ha llamado especialmente la atención. De acuerdo con la información conocida, el joven logró salvar su vida tras saltar de la aeronave en medio de la emergencia.

Además, en un acto de valentía, ayudó a evacuar a varios soldados heridos, demostrando coraje y compromiso en un momento crítico.



Actualmente, permanece fuera de peligro en el Hospital Militar Central, en Bogotá, aunque presenta una fractura en uno de sus hombros y quemaduras en un brazo.

Su comunidad, en el municipio de Charalá, se ha unido en oración por su pronta recuperación y lo reconoce como un héroe.

Por su parte, el subteniente Rodríguez Jiménez también resultó herido y presenta quemaduras, por lo que continúa bajo observación médica.

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El accidente ocurrió entre las 9:50 y 10:00 de la mañana, minutos después del despegue, cuando la aeronave cayó a cerca de un kilómetro de la pista en Puerto Leguízamo.

El caso de los sobrevivientes representa un rayo de esperanza en medio de la tragedia que dejó víctimas mortales, entre ellas, dos santandereanos, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

