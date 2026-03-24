Confirman lista de soldados que fallecieron en accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo

El Ejército Nacional confirmó este martes, 24 de marzo, la lista de los 69 soldados que fallecieron a causa del accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo. El avión Hércules adquirido en 2020 se precipitó a tierra poco tiempo después de haber despegado en la tarde del lunes festivo.
En total fueron 61 soldados profesionales, seis miembros de la Fuerza Aérea Colombiana y dos más de la Policía que lamentablemente perdieron la vida en este siniestro aéreo.
La aeronave transportaba 128 ocupantes y municiones de las Fuerzas Militares, pero no alcanzó a llegar a su destino.
A continuación la lista oficial de los fallecidos por el accidente de la FAC:
Sargento Segundo
Carlos Andrés Tabaco Franco
Cabo Primero
Jairo Andrés Rincón Machado
Cabos Terceros
Jhon Jairo Acuña Cruz
Yeferson Fabián Otavo Yaima
Soldados Profesionales
Camilo Andrés Argel Villadiego
Daniel Esteban Arias Pérez
Santiago Andrés Arias Pérez
Cristian Camilo Baza Tordecilla
Luis Eduardo Blanco Hernández
Yeiner Cabrera Bustos
Julián David Céspedes Arias
Juan Sebastián Chaverra Romaña
Jesús Enrique Chiquillo Miranda
Cristian Camilo Contreras Astroza
John Fader Cruz Vargas
Leandro Díaz Reyes
Eyder Yobany Dizu Morano
Brayan Espejo Díaz
Carlos Andrés Giraldo Beltrán
Luis Eduardo González Hernández
Jesús Alejandro González
Rafael Santo Guerra Almeida
Jesús Eduardo Hernández Hernández
Mateo Herrera López
Brandon Leonel Jiménez Clavijo
Jhon Jairo Libreros Tarapuéz
Luis Antonio López Orozco
José Esteban Marino Saavedra
Marco Tulio Martínez Varón
Jeison Mena Hurtado
José Marco Mendoza Caicedo
Gildardo Arnulfo Montánchez
Jorge Luis Morales Rumbo
Ederxander Morales Torres
Jarvi Dabián Morán Viteri
Anderson Steven Moreano Canticus
Jonatan Moreno Baena
Andrés Javier Moreno Chávez
Fabián Andrés Moreno Rodríguez
José Yefer Moreno Viveros
Deimer Alexis Muñoz Cerón
Jesús Antonio Narváez Vargas
Janier Andrés Navarro Rangel
Luis Andrés Noreña Andica
Edier Enrique Obando Rengifo
Giovanny Ocampo Tenorio
Wilson Daniel Otavo Tique
Juan Camilo Ovalles Lozano
José Alfredo Pérez Ramírez
Benjamín Esteban Pérez Torres
Urbano Junior Pertuz Martínez
Wilmer Olegario Petevi Pantoja
Juan Ernesto Quintero Aquite
Alejandro José Ramírez Mejía
Óscar Favián Romero Silva
Jaider Alexis Solís Torres
Arley Camilo Tordecilla Warnes
Romer Vargas Silva
Hugo Mario Varón Reyes
Willian Andrés Vélez Ortiz
Soldado
Kaleth David Julio Severiche
Este avión Hércules es conocido por su capacidad para operar desde pistas de aterrizaje improvisadas, es ampliamente utilizado por Ejércitos de todo el mundo y puede transportar desde tropas hasta vehículos.
Por el momento no se ha establecido la causa del origen de este fatal accidente que enluta al país.