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Blu Radio  / Nación  / Habla familia de soldado de 23 años que murió en accidente de avión en Puerto Leguízamo: "Zozobra"

Habla familia de soldado de 23 años que murió en accidente de avión en Puerto Leguízamo: "Zozobra"

En medio de la conmoción, la familia de uno de los soldados que murió en el accidente en Puerto Leguízamo, identificado como Andrés Navarro, de 23 años, reveló detalles de lo ocurrido.

Habla familia de soldado de 23 años que murió en accidente de avión en Puerto Leguízamo: "Zozobra"
Habla familia de soldado de 23 años que murió en accidente de avión en Puerto Leguízamo: "Zozobra"
Foto: AFP / Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 24 de mar, 2026

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