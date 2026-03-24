Habla familia de soldado de 23 años que murió en accidente de avión en Puerto Leguízamo: "Zozobra"

Sigue la conmoción nacional luego de que, en horas de la mañana de este martes 24 de marzo, se confirmara que la cifra de víctimas mortales tras el siniestro del avión militar Hércules C-130 en Puerto Leguízamo ascendió a 68 fallecidos, una tragedia que ocurrió apenas segundos después del despegue.

La aeronave, que transportaba a 128 personas, se precipitó a tierra a tan solo un kilómetro de la pista. Actualmente, las autoridades judiciales enfrentan un complejo reto en la identificación de los cuerpos en una morgue local que ya ha superado su capacidad operativa.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Luis Emilio Bustos, lanzó un duro reclamo al Gobierno Nacional a través de Mañanas Blu, denunciando el abandono histórico que sufren las regiones apartadas en materia de infraestructura y salud.

En medio de la conmoción, Yorjadi Méndez, prima de uno de los soldados que murió en el accidente, identificado como Andrés Navarro, de 23 años, reveló detalles de lo ocurrido en Noticias Caracol.



Según relató, su primo, oriundo de Aguachica, Cesar, estaba orgulloso de pertenecer al Ejército Nacional. Aseguró que era un joven muy alegre, lleno de ilusiones, que quería crecer profesionalmente y formar una familia.

“Era alguien muy familiar, nos quería a todos, siempre estaba pendiente. Era alguien a quien podíamos acudir en cualquier momento si lo necesitábamos”, dijo la mujer.

En un momento cargado de tristeza, en el que no pudo contener las lágrimas, reveló cómo fue su última conversación con el soldado Navarro: “Lo último que hablé con él fue que me preguntó cómo estaba, por un estado que publiqué. Me dijo: ‘¿Cómo estás, mi hermosa princesa? Te amo mucho’. Yo le respondí que también lo amaba mucho y que se cuidara, que lo estábamos esperando. Él dijo que también nos amaba mucho y que cuidara a mami y a nana”.

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Yorjadi contó que la familia estaba compuesta por dos hermanos y su madre. Señaló que él ingresó al Ejército con aspiraciones de crecer dentro de la institución: “Él siempre decía que quería lograr un cargo alto y alcanzar cada una de las metas o retos que el Ejército le propusiera para poder crecer”.

Finalmente, la mujer indicó que aún no han recibido información sobre la entrega del cuerpo y pidió a las autoridades que les brinden detalles lo antes posible “para acabar con esta zozobra”.