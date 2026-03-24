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Tres militares santandereanos murieron en tragedia aérea en Putumayo

Las víctimas, oriundas de Aratoca, Aguada y Puerto Wilches, fallecieron en el siniestro del avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo. Sus municipios hoy lamentan la pérdida de estos jóvenes militares.

Tres militares santandereanos murieron en tragedia aérea en Putumayo.
Tres militares santandereanos murieron en tragedia aérea en Putumayo.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 24 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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