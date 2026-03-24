Tres militares santandereanos murieron en tragedia aérea en Putumayo.

El departamento de Santander se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de tres de sus militares en el accidente del avión Hércules C-130 ocurrido en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo.

Las víctimas fueron identificadas como el soldado profesional Luis Eduardo Blanco Hernández, oriundo del municipio de Aratoca, el cabo tercero Jhon Jairo Acuña Cruz, de Aguada y el soldado Brandon Leonel Jiménez, de Puerto Wilches, residente del barrio Arenal.

El siniestro se registró entre las 9:50 y 10:00 de la mañana, minutos después del despegue de la aeronave, que cayó a cerca de un kilómetro de la pista, dejando varias víctimas mortales y heridos.

En Aratoca, Aguada y Puerto Wilches el dolor es profundo, los militares vienen de familias humildes dedicadas a labores del campo. Las administraciones municipales lamentaron la pérdida de estos jóvenes que servían al país y expresaron su solidaridad con las familias, amigos y compañeros.



En el caso de Brandon Leonel Jiménez, su fallecimiento ha generado especial conmoción en Puerto Wilches, donde era reconocido por su humildad, respeto y compromiso. Su comunidad hoy lo despide en medio del dolor y el recuerdo de su vocación de servicio.

Por su parte, Jhon Jairo Acuña Cruz, de 24 años, era recordado en Aguada como un joven dedicado y orgulloso de portar el uniforme, mientras que en Aratoca lamentan la partida de Luis Eduardo Blanco Hernández, quien también entregó su vida en cumplimiento del deber.

Las autoridades continúan avanzando en la investigación para esclarecer las causas del accidente, mientras el país y especialmente Santander honran la memoria de estos tres militares que fallecieron en servicio.