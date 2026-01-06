Capturan en Puerto Wilches a cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo

En un nuevo golpe contra las estructuras del crimen organizado en Santander, el Ejército Nacional confirmó la captura de cuatro presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo en zona rural del municipio de Puerto Wilches, en el Magdalena Medio santandereano.

La operación se desarrolló en el corregimiento de Badillo, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, y contó con la participación de tropas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Policía Nacional. Las capturas se realizaron en flagrancia, tras labores de inteligencia que permitieron ubicar a los presuntos integrantes de la subestructura Édgar Madrid Benjumea.

De acuerdo con las autoridades, con esta acción se afecta de manera directa la estructura financiera del grupo armado, ya que los capturados serían responsables del cobro sistemático de extorsiones a comerciantes, transportadores y habitantes de la zona, además de la intimidación permanente a la población civil para ejercer control sobre diversas economías ilícitas.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres armas de fuego, munición de diferentes calibres, varios equipos de comunicación móvil y dos vehículos, los cuales, al parecer, eran utilizados para el desplazamiento y coordinación de sus actividades criminales.



El coronel Marcelo Posada Restrepo explicó que estos hombres estarían involucrados en extorsión, amedrentamiento a la comunidad y la instalación de artefactos explosivos en el Magdalena Medio, acciones que habrían incrementado el temor entre los habitantes de la región.

Los cuatro detenidos y el material incautado fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, mientras continúan las investigaciones para establecer su posible participación en otros hechos delictivos.

Finalmente, el Ejército Nacional de Colombia reiteró que mantendrá las operaciones militares de alto impacto en coordinación con las demás autoridades, con el objetivo de proteger a la población civil, fortalecer la seguridad en el Magdalena Medio y debilitar las estructuras de los grupos armados ilegales que afectan la tranquilidad de los habitantes de esta región del país.