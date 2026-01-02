Procuraduría abrió investigación por corraleja realizada el 1 de enero en Barbosa, Santander

La Procuraduría General de la Nación inició una acción disciplinaria en contra de funcionarios por determinar de la Alcaldía de Barbosa, con el fin de establecer si se cumplieron todos los requisitos legales para la realización de una corraleja llevada a cabo el pasado 1 de enero de 2026 en este municipio santandereano.

La festividad taurina, programada como evento de bienvenida al nuevo año, generó una fuerte controversia y múltiples cuestionamientos ciudadanos, situación que llevó al ente de control a abrir una indagación previa para verificar si el municipio contaba con la totalidad de los permisos, autorizaciones y documentos exigidos por la ley para el desarrollo de este tipo de espectáculos.

En insultos y agresiones del alcalde de Barbosa, Santander, Marco Alirio Cortés, contra el representante a la Cámara Cristian Avendaño, termonó la corrida de toros en medio de las ferias del municipio. #VocesySonidos pic.twitter.com/tWzmjZBTnt — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 2, 2026

Según informó la Procuraduría, la Procuraduría Provincial de Vélez también investiga si la administración municipal cumplía con la póliza todo riesgo de responsabilidad civil contractual y extracontractual, la cual debe cubrir cualquier tipo de eventualidad que pueda presentarse durante el evento.



De igual forma, el Ministerio Público busca establecer si el municipio de Barbosa posee una tradición continuada e ininterrumpida en tauromaquia, lidia y/o corridas de toros, uno de los requisitos fundamentales para autorizar este tipo de celebraciones, de acuerdo con la normativa vigente.

El organismo de control reveló que, incluso antes de la realización del evento, había enviado un oficio fechado el 29 de diciembre de 2025 al alcalde de Barbosa, en el marco de sus acciones preventivas, solicitando información detallada sobre el cumplimiento de los requisitos legales.

A pesar de dicha advertencia, la corraleja se llevó a cabo, por lo que ahora la Procuraduría adelanta las verificaciones correspondientes para determinar posibles responsabilidades disciplinarias de los funcionarios involucrados.

La actuación se inició formalmente contra servidores públicos por determinar adscritos a la Alcaldía de Barbosa, dentro del proceso de control disciplinario que adelanta el Ministerio Público.