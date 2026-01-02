En vivo
Procuraduría abrió investigación por corraleja realizada el 1 de enero en Barbosa, Santander

Procuraduría abrió investigación por corraleja realizada el 1 de enero en Barbosa, Santander

La indagación se abrió contra funcionarios por determinar que habrían autorizado el evento realizado el 1 de enero en este municipio santandereano. El ente de control investiga si la Alcaldía de Barbosa cumplió con los permisos, pólizas y requisitos legales.

Alcalde de Barbosa.jpg
Marco Alirio Cortés, alcalde de Barbosa, Santander.
// Captura tomada de video.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

