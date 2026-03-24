Persisten los cierres viales entre Bucaramanga – Barrancabermeja; hay paso a un carril

La ruta Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó se ha visto afectada por las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días en el departamento de Santander.

En la actualidad tres puntos registran cierres totales o parciales por derrumbes de rocas y caídas de árboles. La Concesión Ruta del Cacao informó en las últimas horas que las emergencias persisten e invitaron a los usuarios de la vía a transitar con precaución.

De acuerdo con la información entregada, “el corredor vial Bucaramanga - Barrancabermeja – Yondó presenta paso a un carril en la Ruta Nacional 6602, en los PR44+100 (sector Lisboa) Unidad Funcional 8 y PR45+500 (sector Charco Largo) de la Unidad Funcional 9, debido a las fuertes lluvias de las últimas horas que ocasionaron deslizamientos y caída de material. Personal y maquinaria de la Concesionaria Ruta del Cacao trabajan en la zona afectada para recuperar la movilidad total de la vía”.

También se informó que se mantiene control de tráfico en los PR41+300 y PR48+000 Unidad Funcional 9, manteniendo paso a un solo carril.

Asimismo, la concesión informó que se presenta cierre total en la vía antigua en el Intercambiador La Paz - La Renta - Intercambiador Lisboa por deslizamientos de material desde el PR30+700 hasta el PR38+000.

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Estas emergencias se unen a la registrada en el puente Guillermo Gaviria Correa, que conecta a Barrancabermeja con municipio antioqueño de Yondó, el cual continúa cerrado para vehículos tras sufrir un socavamiento en uno de sus accesos.

#Video Lluvias mantienen en alerta a Santander: más de 800 familias afectadas #VocesySonidos https://t.co/JUKBcZC37o — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 23, 2026

Las autoridades y la Concesión Ruta del Cacao recomendaron a todos los usuarios de la vía transitar con precaución y acatar las recomendaciones del personal. Para conocer el estado de la vía, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Control de Operaciones a la línea celular 310-3910901 o al teléfono fijo (607) 685 46 66 Opción 1.

La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres en Santander informó que el departamento amaneció con lluvias especialmente en el Bajo Rionegro, Sabana de Torres, Barrancabermeja, San Vicente de Chucuri, el Carmen de Chucuri y Cimitarra.