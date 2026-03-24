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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Persisten los cierres viales entre Bucaramanga – Barrancabermeja; hay paso a un carril

Persisten los cierres viales entre Bucaramanga – Barrancabermeja; hay paso a un carril

Este importante corredor permanece inhabilitado en varios puntos por deslizamientos de tierra y pérdida de bancada.

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