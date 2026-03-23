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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Erosión del río Magdalena pone en riesgo a 650 habitantes de un corregimiento de Barrancabermeja

Erosión del río Magdalena pone en riesgo a 650 habitantes de un corregimiento de Barrancabermeja

Las lluvias han acelerado el avance del río, aumentando el riesgo para la comunidad. La erosión ha destruido viviendas y obligado a varias familias a desplazarse.

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