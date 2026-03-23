Erosión del río Magdalena pone en riesgo a 650 habitantes de un corregimiento de Barrancabermeja

Una grave problemática ambiental mantiene en alerta a más de 650 habitantes del corregimiento San Rafael de Chucurí, en Barrancabermeja, donde la erosión del río Magdalena avanza desde hace más de 15 años y amenaza con empeorar.

Durante una reciente visita técnica liderada por autoridades de gestión del riesgo, se evidenció que la socavación afecta cerca de un kilómetro de la ribera, impactando viviendas, vías y obligando a varias familias a desplazarse de la zona.

El director encargado de Gestión del Riesgo, Eduardo Ramírez Alipio, explicó que la problemática no solo afecta la margen derecha del río, sino también una ciénaga cercana, cuya distancia se ha reducido considerablemente en el último año, incrementando el riesgo para la comunidad.

“Estamos articulando todas las capacidades de la Alcaldía de Barrancabermeja para atender la situación en la margen derecha del río, donde se viene generando un proceso de socavación. Con la información técnica recolectada, buscaremos una consultoría que permita definir soluciones definitivas, con el apoyo de entidades como Cormagdalena, la CAS y otras del orden departamental y nacional”, señaló Alipio.



Las lluvias registradas en lo corrido de 2026 han acelerado el deterioro del terreno, agravando el panorama y aumentando la amenaza para los habitantes del sector.

Además del impacto social, la situación podría generar consecuencias ambientales y económicas, debido a la posible afectación a la pesca y la seguridad alimentaria en la región, así como el riesgo sobre infraestructura como oleoductos que atraviesan la zona.

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Ante este panorama, las autoridades avanzan en estudios técnicos y en la articulación institucional para buscar una solución definitiva, mientras la comunidad continúa a la espera de acciones concretas que frenen el avance de la erosión.