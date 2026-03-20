Choque entre gobernador de Santander y hospital de Barrancabermeja por unidad mental

Una fuerte controversia se desató en Santander por el futuro de la atención en salud mental en Barrancabermeja, luego de advertencias sobre un posible cierre de servicios que dejaría sin cobertura a decenas de pacientes en la región.

La polémica comenzó tras las declaraciones de Natalia Sofía Ojeda, quien alertó que decisiones del agente interventor del Hospital Regional del Magdalena Medio pondrían en riesgo la continuidad de la unidad de salud mental.

Según explicó, el impacto sería significativo: más de 30 pacientes podrían quedar sin atención directa, en una región donde la capacidad ya es limitada. “El año pasado atendimos más de 20.000 usuarios. Ya hay insuficiencia de camas y un cierre dejaría sin una sola disponibilidad en Barrancabermeja y zonas cercanas”, advirtió.

El tema escaló rápidamente al ámbito departamental. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que intervenga y evite una afectación mayor en la prestación del servicio, especialmente en un área tan sensible como la salud mental.



En medio de la controversia, el Hospital Regional del Magdalena Medio emitió un comunicado en el que asegura que ha venido asumiendo responsabilidades que no estaban cubiertas por el Hospital Psiquiátrico San Camilo, lo que ha generado presiones tanto operativas como financieras.

Entre los puntos más críticos, la entidad señala que los procesos de remisión de pacientes dependen de la disponibilidad del hospital en Bucaramanga, lo que ha ocasionado demoras, incluso de más de cinco días en casos prioritarios como intentos de suicidio. Además, advierte limitaciones en la atención, especialmente en horarios nocturnos y fines de semana.

A esto se suma una deuda cercana a los 371 millones de pesos que, según el hospital de Barrancabermeja, mantiene el Hospital Psiquiátrico San Camilo, así como gastos adicionales que ha tenido que asumir la institución para garantizar la atención.

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Pese a las dificultades, el Hospital Regional aseguró que continúa prestando servicios de salud mental, tanto intramurales como extramurales, mientras participa en espacios de articulación como el Comité Distrital de Salud Mental 2026, donde se buscan estrategias para fortalecer la atención en el territorio.

El caso deja en evidencia una problemática estructural: la falta de capacidad instalada y de articulación entre instituciones para atender la creciente demanda en salud mental, un servicio que hoy enfrenta riesgos en una de las principales ciudades del Magdalena Medio.