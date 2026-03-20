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Choque entre gobernador de Santander y hospital de Barrancabermeja por unidad mental

El Hospital Regional del Magdalena Medio asegura que ha venido asumiendo responsabilidades que no estaban cubiertas por el Hospital Psiquiátrico San Camilo.

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