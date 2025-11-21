En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Hospital Regional del Magdalena Medio declara alerta amarilla por atención de pacientes

Hospital Regional del Magdalena Medio declara alerta amarilla por atención de pacientes

La suspensión de servicios en clínicas privadas a varios usuarios de EPS ha disparado la demanda en el Hospital Regional del Magdalena Medio, que pidió a las autoridades revisar la capacidad de la red.

Hospital Regional Magdalena Medio.
Hospital Regional Magdalena Medio.
Foto: Hospital Regional Magdalena Medio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de nov, 2025
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad