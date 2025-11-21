Hospital Regional del Magdalena Medio declara alerta amarilla por atención de pacientes

El Hospital Regional del Magdalena Medio (HRMM) declaró alerta amarilla ante el incremento inusual de pacientes que están llegando al área de urgencias, situación que se generó, luego de que algunas clínicas de Barrancabermeja suspendieran temporalmente la atención a usuarios de determinadas EPS.

El Agente Especial Interventor, Luis Torres Castro, hizo un llamado urgente a la Secretaría de Salud Distrital y a la Secretaría de Salud de Santander para revisar la capacidad operativa de la red pública del municipio.

“Nuestro hospital está recibiendo en estos momentos una cantidad inusual de pacientes debido a que algunas clínicas decidieron suspender sus servicios. Se requiere un uso racional de la atención en nuestro hospital, que es de mediana complejidad”, explicó.

Torres advirtió que esta situación está ejerciendo una fuerte presión sobre los servicios del HRMM.



"Más del 50% de los pacientes que llegan a urgencias podrían ser atendidos en los centros de salud del municipio, lo que evitaría una saturación que podría poner en riesgo la continuidad de la atención", indicó Torres.

El interventor insistió en la necesidad de que toda la red pública de Barrancabermeja funcione de manera articulada para evitar el colapso del sistema y garantizar la prestación del servicio en medio del aumento de la demanda.

Es de anotar que la alerta en el hospital también se relaciona con la crisis que atraviesa la Clínica La Magdalena, que desde el 1 de noviembre de 2025 suspendió la atención a usuarios de la Nueva EPS, debido a una deuda superior a 30.000 millones de pesos.

Publicidad

Esta situación dejó sin servicios ambulatorios, cirugías programadas y estudios especializados, a miles de pacientes, recargando aún más la red pública.