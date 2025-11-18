"Las deudas con la red se triplicaron": Secretaría de Salud sobre intervención a Nueva EPS

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, lanzó una alerta sobre la situación financiera de la Nueva EPS con la red pública hospitalaria de la ciudad. Según el funcionario, desde que la entidad fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, en abril de 2024, la deuda con los hospitales y centros de atención del Distrito prácticamente se triplicó.

Bermont afirmó, a través de su cuenta de X, que la intervención “ha sido nefasta para la red pública de Bogotá”. De acuerdo con las cifras oficiales compartidas por la Secretaría de Salud, la cartera que la Nueva EPS tenía con los hospitales distritales pasó de $35.334 millones al inicio de la intervención a $90.558 millones con corte a septiembre de 2025.

El detalle por subred muestra la dimensión del problema. En la Subred Centro Oriente, la deuda pasó de $4.986 millones a $14.303 millones. En la Subred Norte, el salto fue de $15.522 millones a $33.140 millones. En la Subred Sur, la cartera aumentó de $9.307 millones a $21.470 millones y, en la Subred Suroccidente, de $5.520 millones a $21.645 millones. Es decir, en todas las subredes de atención pública en salud de la ciudad la cartera de la Nueva EPS casi se triplicó o más en los últimos 17 meses.

“Nueva EPS era cumplidora con sus afiliados, hoy no pagan, no contratan y no entregan medicamentos”, aseguró Bermont, al advertir que este comportamiento pone en riesgo la sostenibilidad de la red pública y, en últimas, la atención que reciben miles de usuarios en Bogotá.



El pronunciamiento del secretario se suma a las alertas que, ya había emitido la Personería de Bogotá. El Ministerio Público Distrital advirtió sobre un posible “colapso operativo” en la Nueva EPS, tras constatar un aumento significativo en las quejas por fallas en la prestación del servicio. De acuerdo con su informe, el 22 % de los reclamos que reciben contra EPS en la capital corresponden a esta entidad.

Las denuncias de los usuarios se concentran en tres frentes: demoras en la entrega de medicamentos, dificultades para conseguir citas médicas y afectaciones en la red hospitalaria derivadas de las deudas. Para la Personería, este escenario está poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos y el acceso oportuno a servicios de salud, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo.

La Personería ha insistido en que las obligaciones financieras de la Nueva EPS con hospitales y clínicas están impactando la capacidad de respuesta de la red, traduciéndose en menos servicios disponibles y mayores tiempos de espera. Por eso, pidió acciones urgentes tanto a la EPS como a la Superintendencia Nacional de Salud.

Nueva EPS / Foto: Suministrada