En firme suspensión de alcalde de Barrancabermeja por presunta participación en política

En un fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado dejó en firme la suspensión provisional del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, al revocar una decisión judicial que previamente le había permitido regresar al cargo.

La alta corte anuló la sentencia del 5 de diciembre de 2025 del Tribunal Administrativo de Santander, que había amparado los derechos del mandatario y ordenado levantar la suspensión impuesta por la Procuraduría General de la Nación dentro de una investigación por presunta participación en política.

Con esta decisión, el Consejo de Estado negó la acción de tutela presentada por el alcalde y respaldó la medida adoptada por el Ministerio Público, al considerar que no se evidenció una vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso o los derechos políticos.

La suspensión, que fue decretada inicialmente por la Procuraduría como una medida preventiva mientras avanza la investigación disciplinaria, busca evitar posibles interferencias en el proceso o la reiteración de la conducta investigada.



En su análisis, el Consejo de Estado concluyó que la Procuraduría actuó dentro del marco legal y que la medida cumple con los criterios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad exigidos en este tipo de decisiones.

El caso se originó tras la apertura de una investigación contra el mandatario por presunta participación en política, conducta que está prohibida para los servidores públicos en ejercicio de sus funciones.

Con el fallo, se mantiene vigente la suspensión del alcalde mientras continúa el proceso disciplinario, y se deja sin efectos la orden judicial que le había permitido retomar sus funciones.