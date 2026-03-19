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En firme suspensión de alcalde de Barrancabermeja por presunta participación en política

Alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, deberá cumplir la suspensión provisional por tres meses que ordenó la Procuraduría.

Jonatahan Vásquez - alcalde de Barrancabermeja.jpg
Blu Radio. Jonathan Vásquez, alcalde de Barrancabermeja //Foto: Alcaldía de Barrancabermeja
Por: Verónica Rincón
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Actualizado: 19 de mar, 2026

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