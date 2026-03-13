En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Consejo de Estado ratificó salida de Jorge Carrillo de ISA: Gustavo Petro cuestionó la decisión

Consejo de Estado ratificó salida de Jorge Carrillo de ISA: Gustavo Petro cuestionó la decisión

El alto tribunal se pronunció sobre la aclaración del fallo de nulidad de elección solicitada por la defensa del exdirectivo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad