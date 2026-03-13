Consejo de Estado ratificó salida de Jorge Carrillo de ISA: Gustavo Petro cuestionó la decisión

Por medio de un auto de este 12 de marzo la Sección Quinta del Consejo de Estado se pronunció frente a las aclaraciones solicitadas por la defensa de Jorge Andrés Carrillo tras la decisión que definió la nulidad de su elección como presidente de ISA.

De manera concisa el alto tribunal indicó que la petición del apoderado del exdirectivo sobre el fallo no es de ninguna manera procedente, pues además de tratarse de un acto ejecutoriado, este “no refleja la existencia de frases o conceptos, incluidos en la parte, resolutiva, o motiva de la providencia que impliquen puntos oscuros o de difícil comprensión que conlleven a su aclaración”.

Los cuestionamientos probados dentro del proceso obedecieron a irregularidades en información presentada en la hoja de vida de Carrillo, pero además en su extraña inclusión en la lista de elegibles, pese a la baja calificación que ya había recibido en el proceso por parte de la firma cazatalentos Korn Ferry.

“En esa medida no recomendó su aspiración y lo ubicó dentro de los candidatos menos calificados, circunstancia que refuerza la claridad del fallo y no da la aclaración de la decisión”, reiteró el Consejo de Estado.



Sobre la solicitud del abogado de Carrillo frente a claridades sobre la cancelación de su contrato como presidente de la compañía de generación de energía, el reciente pronunciamiento aseguró que “corresponde a la entidad respectiva, en ejercicio de sus competencias legales y estatutarias”, en este caso representado en su Junta Directiva.

Por lo tanto, reafirmó que el proceso para elegir el reemplazo de Carrillo debe retomarse tal cual lo fijó el fallo ejecutoriado basándose en el listado de siete candidatos aprobado a finales de enero de 2024 en una sesión del Comité de Talento Organizacional de ISA.

El pronunciamiento no cayó bien en el presidente de la República, Gustavo Petro, quien mostró su descontento con la decisión afirmando que el alto tribunal quiere regresar la dirección de la compañía “al GEA y punto”.

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Deberían decir la verdad quieren que se les regrese la empresa pública ISA al GEA y punto.



Le propongo algo a Medellín: ¿por qué no hacer un gran parque de vivienda familiar popular en los terrenos de lo que hoy es ISA en Medellín. https://t.co/m02u2Y3aCv — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 13, 2026

Además, propuso el desarrollo de un “gran parque de vivienda familiar popular” en los terrenos en los que hoy se encuentra la sede de ISA en la capital antioqueña en el sector de Los Balsos.

“Propongo que desde ya ISA entregué el predio público de 34 hectáreas de su sede en el sur de Medellín para hacer la mas bella comuna popular de Medellín diversa. Y con vivienda barata y digna. Deberían decir la verdad quieren que se les regrese la empresa pública ISA al GEA y punto”, afirmó el jefe de Estado en un mensaje posterior en su cuenta de X.