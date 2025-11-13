Procuraduría confirmó suspensión por tres meses del alcalde de Barrancabermeja

La Procuraduría General de la Nación ratificó la suspensión provisional por tres meses del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, al concluir que existen elementos suficientes para mantener la medida por su presunta participación indebida en actividades políticas en favor de su esposa, la precandidata al Senado Laura Cristina Ahumada García.

La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular, que consideró que la permanencia del mandatario en el cargo podría incidir de manera determinante en el ambiente electoral de cara a los comicios de 2026.

El organismo reiteró que, como máxima autoridad administrativa del municipio, Vásquez Gómez está obligado a garantizar neutralidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones.

El Ministerio Público “resaltó que, al aplicar un test de proporcionalidad y razonabilidad para determinar la idoneidad de la medida cautelar, se estableció la pertinencia de la confirmación de la medida y por el término estipulado inicialmente, el pasado 23 de octubre”.



El alcalde de Barrancabermeja habría asistido a eventos proselitistas, realizado publicaciones en redes sociales relacionadas con la campaña de su cónyuge e, incluso, utilizando indumentaria con distintivos de dicha aspiración política durante actos oficiales. Estos hechos motivaron la apertura del proceso disciplinario que fue resuelto este jueves, 13 de noviembre.

Durante los tres meses de suspensión, el mandatario deberá apartarse completamente de su cargo mientras avanza la investigación para determinar si su conducta constituye una falta disciplinaria y si actuó o no bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.

Cabe recordar que la inscripción de Laura Ahumada a la consulta interna del Pacto Histórico desató un fuerte debate dentro de esa coalición.

Su postulación, presentada por el precandidato presidencial Daniel Quintero, fue cuestionada por distintos sectores del movimiento, que señalaron que no cumplía con los filtros éticos exigidos a quienes buscan un aval.

Uno de los más críticos fue el exsenador y precandidato presidencial Gustavo Bolívar, quien recordó que el actual alcalde de Barrancabermeja, esposo de la aspirante, enfrenta una imputación por presunta compra de votos en las elecciones de 2023.

Según la Fiscalía, Vásquez habría liderado una estructura criminal para manipular resultados electorales.

“¿Estamos repitiendo los mismos errores de los partidos tradicionales que tanto criticamos?”, reclamó Bolívar al pedir coherencia y rigor ético en la conformación de la lista al Senado.

La exministra de Ambiente, Susana Muhammad, también se opuso a la posible inclusión de Ahumada, al considerar que compromete la credibilidad del proyecto político en su lucha contra las prácticas que históricamente ha cuestionado.