Palacio de Justicia
Juliana Guerrero
Jaime Esteban Moreno
COP30

Registraduría anuncia inicio de inscripciones de candidaturas al Congreso para elecciones del 2026

Registraduría anuncia inicio de inscripciones de candidaturas al Congreso para elecciones del 2026

El proceso se podrá realizar a través de la página de la Registraduría o presencialmente y durará desde hoy, 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre.

