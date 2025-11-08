Registraduría anuncia inicio de inscripciones de candidaturas al Congreso para elecciones del 2026

La Registraduría Nacional del Estad Civil anunció que desde el día de hoy hasta el 8 de diciembre se podrá realizar la inscripción de candidaturas al Congreso de la República para las próximas elecciones que se celebrarán en el mes de marzo del próximo año.

La inscripción incluye las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), se podrán realizar de manera virtual en la página web de la Registraduría o presencialmente en las sedes distritales, departamentales, embajadas o consulados.

A través de estas inscripciones se podrán postular partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, coaliciones, organizaciones sociales, indígenas y afrodescendientes.

Además, la entidad implementó por primera vez un código de seguridad que permitirá a los aspirantes aceptar su candidatura por correo electrónico o por WhatsApp, esto con el fin de hacer el proceso más rápido y seguro.



Por otro lado, el registrador nacional, Hernan Penagos, destacó que se han realizado a organizaciones políticas y delegados en usos de la plataforma digital y en los requisitos exigidos para garantizar un proceso más trasparente y eficiente.