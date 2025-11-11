Hombre torturó y mató a una perrita en Barrancabermeja: pagará 20 meses de cárcel

El Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones mixtas de Barrancabermeja condenó a Heradis de Jesús Salas Balmaceda por causar la muerte de una perrita en un caso aberrante que se conoció en el año 2021.

Salas Balmaceda fue declarado culpable del delito de maltrato animal agravado por la muerte una perra criolla conocida como Kiara. De acuerdo con las investigaciones, el animal presentaba un corte desde la cabeza hasta el abdomen, la cola mutilada y sangraba por la zona genital. Al otro día de ser rescata murió por las lesiones.

Según se conoció, el hombre deberá pagar una pena de 20 meses de prisión, 24 meses de inhabilidad para tener animales y una multa de 8.5 salarios mínimos legales vigentes.

Leonardo Granados, secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja y quien estuvo al tanto del proceso desde si inicio, dijo que la sentencia marcará un precedente en el municipio. “Este es el primer fallo condenatorio por violencia contra los animales en Barrancabermeja. Es un precedente ejemplar porque demuestra que la justicia empieza a actuar y que los agresores ya no quedarán impunes”.



El funcionario lamentó que el fallo se basó en la normativa anterior, pues “si se hubiera aplicado la Ley Ángel (2455 de 2025), la condena habría sido de al menos seis años de prisión, porque incorpora nuevos agravantes y sanciones más severas”.

Durante el proceso se logró demostrar que Salas Balmacea actuó con sevicia. “Las lesiones no fueron producto de un accidente ni de otro animal, sino de una agresión intencional que prolongó el sufrimiento de Kiara”, dice el fallo judicial.

Janeth Ojeda, líder de la Junta Protectora Animal de Barrancabermeja, dijo que “este es un fallo que deja claro que la crueldad animal tiene consecuencias. No es solo justicia para Kiara, es un mensaje para todo el país”.