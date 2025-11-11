En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Violencia en Magdalena Medio: pareja fue asesinada en Yondó y un joven en Barrancabermeja

Violencia en Magdalena Medio: pareja fue asesinada en Yondó y un joven en Barrancabermeja

Los hechos de sangre ocurrieron en menos de 24 horas por lo cual la comunidad pide extremar los controles de las autoridades.

