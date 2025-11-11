Violencia en Magdalena Medio: pareja fue asesinada en Yondó y un joven en Barrancabermeja

La ola de violencia no da tregua en el Magdalena Medio. En hechos ocurridos en menos de 24 horas, tres personas perdieron la vida en ataques armados registrados en los municipios de Barrancabermeja (Santander) y Yondó (Antioquia).

El primer hecho se registró en el barrio La Paz de Barrancabermeja, donde un hombre fue asesinado dentro de una residencia en la que se hospedaba. De acuerdo con versiones preliminares, la víctima, identificada como Santiago Páez, oriundo de Yondó, se encontraba en la entrada de su habitación cuando sicarios ingresaron al inmueble y le dispararon sin mediar palabra.

En el momento del ataque, Páez estaba acompañado de una menor de edad, quien fue puesta bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Con este asesinato ya son 130 las muertes violentas que se han registrado en el Puerto Petrolero durante este 2025.



Casi de manera simultánea, en la vereda San Miguel del Tigre, zona rural del municipio de Yondó, se reportó un doble asesinato. Las víctimas fueron identificadas como Fary Luciana Villafrades Sandoval, de 33 años, y su pareja Cristian Andrés Ramírez Patiño.

Según las primeras indagaciones, la pareja se movilizaba en motocicleta por el sector conocido como La Arrocera cuando fue interceptada por hombres armados que abrieron fuego en su contra, causándoles la muerte en el lugar.

Uniformados de la Policía y unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las investigaciones para determinar las causas y responsables de este nuevo hecho de sangre.

La comunidad del Magdalena Medio expresó su preocupación y temor ante el aumento de los hechos violentos en la zona. Tanto en Barrancabermeja como en Yondó, los habitantes exigen la presencia permanente de las autoridades y acciones contundentes que permitan frenar el accionar de los grupos armados y delincuenciales que operan en el territorio.