Investigan quiénes están detrás de los panfletos y extorsiones en el Magdalena Medio

La Policía en Santander adelanta una investigación por la circulación de panfletos amenazantes en varios municipios del Magdalena Medio, entre ellos Cimitarra, y que aparecen firmados supuestamente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El general William Quintero, comandante de la Región de Policía N°5, aseguró que las autoridades descartan que se trate de un comunicado auténtico de ese grupo armado, y que las primeras pesquisas apuntan a la actuación de delincuentes que se hacen pasar por miembros del ELN para cometer extorsiones.

“En los últimos días hemos tenido presencia de algunos delincuentes que se hacen pasar por este grupo irregular. Estamos realizando las investigaciones del caso, trabajando con el Ejército Nacional y con la Fiscalía. La Policía ha dispuesto refuerzos en Simacota Bajo, en límites con Barrancabermeja, especialmente en el kilómetro 23, donde se ha recibido información sobre extorsiones”, explicó el oficial.

El general Quintero reiteró que el panfleto no corresponde realmente al ELN y que personas ajenas a esa estructura estarían utilizando su nombre para intimidar a la población y exigir dinero.



“Muchos delincuentes se aprovechan del nombre de grupos irregulares para generar temor y obtener recursos. Hemos tenido algunas alertas en esa zona sobre presencia de estos bandidos que pretenden retomar algunas áreas del departamento. Por eso estamos trabajando de manera conjunta entre Ejército, Policía y Fiscalía para capturarlos y ponerlos a disposición de las autoridades competentes”, agregó.

El panfleto contiene mensajes en los que los autores afirman que “han regresado al territorio” y anuncian presuntas acciones contra grupos ilegales rivales y actividades económicas de la región, especialmente relacionadas con el transporte de carbón y materiales, además de mencionar la imposición de un supuesto “impuesto de guerra” a empresas locales.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para no dejarse intimidar por este tipo de mensajes y denunciar cualquier intento de extorsión o amenaza a través de las líneas de atención de la Policía y el Gaula.