Siguen intimidaciones en el Norte de Antioquia: han circulado 20 panfletos de grupos criminales

No paran de llegar las intimidaciones a poblaciones en el Norte de Antioquia: A la fecha las autoridades han corroborado la veracidad de al menos 20 panfletos de diferentes organizaciones criminales. Algunos grupos locales usarían esto para generar temor y cobrar extorsiones

La delincuencia en Antioquia ha buscado la manera de intimidar de diferentes maneras a las comunidades en subregiones como el Suroeste, Bajo Cauca, Nordeste o Norte a través de maniobras como los mensajes de redes sociales o los panfletos que llegan hasta zonas apartadas del departamento para generar temor y zozobra entre las personas.

Es el caso del Norte antioqueño, según la Policía Nacional, ya se han atendido 20 casos de panfletos que son reportados por las comunidades y tras una ardua verificación se ha determinado que son ciertos y que en su gran mayoría buscan asustar a las personas y así cedan ante las intimidaciones de los grupos delincuenciales que tienen injerencia en municipios como Briceño, Ituango, Valdivia o Yarumal.

El coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia, mencionó que también se debe tener en cuenta que hay organizaciones de menor poder que usan los panfletos como si fueran otras estructuras para crear mayor temor y así aprovecharse del miedo para su accionar delictivo.

“Recopila información desde el mismo internet. Saca los los tipos desde el mismo internet y lo hace y lo lo hace público y lo riega rápidamente a través de los diferentes canales, WhatsApp y demás, Facebook, etcétera, para que la gente se asuste y así mismo ellos puedan sacar algún lucro económico”, aseguró el coronel Muñoz.

Según destacan desde el Norte del departamento. estos panfletos en varias ocasiones han generado confinamiento tanto en la zona urbana como en sectores rurales que prefieren resguardarse algunos días en su casas ante los mensajes que, normalmente, amenazan a las poblaciones con represalias si salen de sus viviendas o en otros casos si no pagan algunas extorsiones.

Finalmente, mencionan las autoridades que una vez se conozcan estos escritos se deben realizar las alertas respectivas, ya que en varios casos se pueden tratar de bromas o hechos puntuales con los grupos delincuenciales buscan amedrentar a una persona en específico o a una población sectorizada