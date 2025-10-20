Asesinan a esposos en ataque sicarial dentro de una tienda en Barrancabermeja

La noche del domingo 19 de octubre de 2025, un nuevo hecho de violencia estremeció al puerto petrolero. Una pareja de esposos fue asesinada a tiros cuando compartían unas bebidas en la tienda Nueva Ola, ubicada en el barrio El Progreso, comuna Seis de Barrancabermeja.

Las víctimas fueron identificadas como Deiner Lozada, de 32 años, y su esposa Carolina Serrano, quienes fueron sorprendidos por hombres armados que irrumpieron en el establecimiento y abrieron fuego sin pronunciar palabra.

De acuerdo con las autoridades, Lozada murió en el lugar, debido a la gravedad de las heridas, mientras que Serrano fue trasladada de urgencia a la Clínica Magdalena, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.

En el mismo ataque resultó lesionado Yorguis Acosta González, de 38 años, quien recibió tres impactos de bala: uno en el brazo, otro en el abdomen y uno más en la pierna. El hombre permanece bajo atención médica especializada, y su estado de salud fue reportado como delicado pero estable.



Unidades del CTI de la Fiscalía y de la Policía del Magdalena Medio realizaron el levantamiento de los cuerpos y avanzan en la recolección de evidencias que permitan esclarecer los móviles del doble homicidio y capturar a los responsables.

El crimen ha generado gran consternación entre los habitantes del barrio El Progreso, que nuevamente se ven sacudidos por la violencia que azota a Barrancabermeja.