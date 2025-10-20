Dos muertos y cuatro heridos deja ola de ataques sicariales en Bucaramanga

Una nueva jornada violenta sacudió a Bucaramanga durante el fin de semana, dejando dos personas muertas y al menos cuatro heridas en distintos hechos ocurridos entre la noche del sábado 18 y el domingo 19 de octubre de 2025. Según las autoridades, los ataques estarían relacionados con ajustes de cuentas por microtráfico y conflictos personales.

El primer caso se registró hacia las 10:50 de la noche del sábado en la peatonal 8 del barrio Luz de Salvación II, donde Carlos Fabián Olarte Ballesteros, de 37 años, fue atacado con arma de fuego mientras se encontraba en vía pública. La víctima, quien presentaba anotaciones por violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes, recibió varios impactos en diferentes partes del cuerpo y fue trasladado a la Clínica Foscal, donde llegó sin signos vitales.

Horas después, cerca de las 9:20 de la noche del domingo, otro ataque armado se presentó en la Diagonal 15 con calle 55, frente al centro comercial La Isla. En el hecho murió Vladimir Castro Espitia, de 30 años, conocido como “Pericles”, quien se movilizaba en motocicleta junto a su pareja, Ivonne Tatiana Coronel Benítez, de 29 años. Según el informe preliminar, dos hombres en motocicleta se acercaron y dispararon en repetidas ocasiones contra la pareja. Castro murió por la gravedad de las heridas, mientras que Coronel resultó lesionada y fue atendida en la Clínica Chicamocha.

Un muerto y tres heridos dejan ataques de sicarios en los barrios Girardot y Luz de Salvación de Bucaramanga. "Estamos realizando operativos para capturar a los responsables", dijo el general William Quintero #VocesySonidos pic.twitter.com/r0zdHhynlA — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 19, 2025

Las autoridades indicaron que Castro tenía antecedentes por porte ilegal de armas, hurto, receptación y tráfico de estupefacientes, por lo que no se descarta que el ataque esté relacionado con un ajuste de cuentas por microtráfico en el norte de la ciudad.



El tercer hecho se presentó hacia el mediodía del domingo 19 de octubre en el barrio Villas de Girardot, donde un hombre identificado como Enrique Vesga Quintero, de 34 años, fue atacado a tiros mientras se encontraba en la entrada de una tienda. El agresor disparó de manera indiscriminada, dejando además heridas a Blanca Inés Laguado Guevara, de 56 años, y Haslady Yurani Bravo Sanabria, su compañera sentimental. Vesga recibió siete impactos de bala y fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde falleció.

Violento crimen en Bucaramanga: hombre fue asesinado a tiros en el barrio Luz de Salvación #VocesySonidoshttps://t.co/I0eCkNYjTa — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 19, 2025

De acuerdo con el reporte policial, Vesga presentaba antecedentes por hurto, porte ilegal de armas, lesiones personales y fuga de presos. Testigos relataron que el ataque ocurrió tras una discusión, lo que sugiere que el hecho podría estar relacionado con problemas personales.

"Las autoridades del CTI y la SIJIN realizaron las inspecciones técnicas en los lugares de los hechos y activaron los equipos de investigación para ubicar a los responsables de estos violentos hechos", dijo el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

El Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga reforzó los patrullajes en las zonas afectadas y anunció la activación de un plan especial de intervención en barrios del norte y occidente de la ciudad, donde se concentran las disputas entre estructuras dedicadas al microtráfico.

Fuentes judiciales confirmaron que los ataques estarían conectados con la disputa territorial de bandas locales por el control de expendios de droga, fenómeno que ha incrementado los homicidios selectivos en la capital santandereana durante los últimos meses.