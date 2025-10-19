Violento crimen en Bucaramanga: hombre fue asesinado a tiros en el barrio Luz de Salvación

Una nueva noche de violencia estremeció a Bucaramanga. Hacia las 10:30 p. m. del sábado 18 de octubre, un hombre fue atacado a tiros en el barrio Luz de Salvación II, al norte de la ciudad.

La víctima fue identificada como Carlos Fabián Olarte Ballesteros, de 37 años, quien, según el informe policial, recibió cinco impactos de bala: uno en el rostro, tres en el brazo y otro en la espalda.

Vecinos del sector, alarmados por las detonaciones, dieron aviso a las autoridades. Minutos después, unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga llegaron al sitio y encontraron al hombre gravemente herido.

Fue trasladado de inmediato en un vehículo institucional hacia la Clínica Foscal, pero los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.



De acuerdo con el reporte forense, el ataque fue directo y no dejó tiempo de reacción. En el lugar del crimen, sin embargo, el silencio fue absoluto: los testigos evitaron entregar información a las autoridades.

“Los habitantes del sector se abstienen de aportar alguna información, manifestando no saber nada al respecto”, señala el informe oficial. Las primeras hipótesis apuntan a un presunto ajuste de cuentas.

En los registros judiciales de Olarte Ballesteros aparecen anotaciones por violencia intrafamiliar (2023 y 2025) y tráfico de estupefacientes (2024), lo que refuerza la teoría de un crimen relacionado con disputas personales o de microtráfico.

El caso está siendo investigado por unidades de la SIJIN de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, que analizan videos de cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables.

Las autoridades reiteraron su llamado a la comunidad a colaborar con información confidencial que permita esclarecer este nuevo homicidio que vuelve a encender las alarmas por la seguridad en Bucaramanga.