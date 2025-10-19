Conductor quedó atrapado entre las latas tras violento choque en Bucaramanga

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este viernes en la carrera 15 con quebrada Seca, en el centro de Bucaramanga, donde un conductor de una buseta resultó gravemente herido luego de perder el control del vehículo y terminar incrustado contra una viga metálica del puente en horas de la madrugada.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, el hombre quedó atrapado entre las latas del automotor tras el fuerte impacto.

“Al parecer el conductor chocó con un separador de la vía y posteriormente terminó colisionando con una de las vigas metálicas del puente. En medio del impacto se activó el airbag y el señor quedó aprisionado, afectando su pierna izquierda. Fue necesario utilizar tijeras hidráulicas y demás equipos de rescate para poder liberarlo”, explicó Jairo Villabona, integrante del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga.

El hombre, identificado como Édgar Durán Ramírez, fue rescatado por más de cinco unidades bomberiles que trabajaron durante varios minutos para poder retirarlo del vehículo.



Posteriormente, fue trasladado por personal médico a la clínica Comuneros, donde recibe atención y, según el parte médico, se encuentra estable.

Las autoridades de tránsito investigan las causas del siniestro. Por ahora no se descarta que el hecho haya ocurrido por un posible microsueño o una falla mecánica del vehículo.

La escena causó pánico entre los conductores que pasaban por el lugar. De inmediato, varios de ellos llamaron a la línea 123 para reportar la emergencia. Durante varios minutos, la carrera 15 permaneció colapsada mientras los bomberos rescataban al conductor y retiraban el vehículo siniestrado.